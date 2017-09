Dopo il basket, adesso l'Italia fa parlare di sè nel panorama sportivo statunitense anche nel Football, grazie ad un giovane, un ventisettenne di Milano, che ha fatto il proprio esordio stagionale in Nfl tra le fila degli Oakland Raiders. Giorgio Tavecchio è riuscito a far innamorare subito di sé l'intera America. Merito di una prestazione da record, scendendo in campo da kicker titolare e firmando una prestazione mostruosa con a segno 14 punti senza fallire un solo calcio.

Una favola ad occhi aperti: l'Italia può serenamente dire di aver sfondato anche nel Football americano alla sua massima espressione, in Nfl. Dove il giovane Giorgio Tavecchio, figlio di madre americana, gioca e si allena da cinque stagioni senza mai aver avuto l'occasione giusta per mettere in mostra il proprio talento naturale con la palla ovale.

Fino alla chiamata, all'ultimo istante, per giocare da titolare da kicker (ovvero colui che è chiamato a realizzare i calci piazzati) per il forfait del veterano Sebastian Janikowski, che accusa un problema alla schiena e che giovedì getta la spugna per il match di domenica. Così, ecco Tavecchio in campo: quattordici punti nella National football league al suo esordio, con il cento per cento dei calci chiamati a eseguire. Questa la risposta data.

Nessun italiano aveva mai osato tanto ma la sensazione è che si possa essere solo all'inizio di una straordinaria avventura. Dal provino di 5 stagioni fa nei 49ers di San Francisco, Giorgio Tavecchio ha fatto la classica gavetta, con le relative delusioni che l'hanno formato e fatto crescere. Ha subito dolorose esclusioni arrivate alla fine delle preseason firmate Niners, Green Bay Packers, Detroit Lions, e, per tre volte, dagli stessi Oakland Raiders. Poi, l'alba di un nuovo giorno e – forse – di un nuovo campione made in Italy