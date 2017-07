È riuscito miracolosamente ad evitare quella che sarebbe stato un collisione fatale tra due aerei. Venerdì scorso, il Capitano Roberto Vallicelli era decollato dalle Mauritius alla volta di Dubai a bordo dell’Airbus A330 della compagnia Air Seychelles. Contemporaneamente, sulla direzione opposta un Airbus A380 della Emirates, il jet più grande del mondo, era stato autorizzato a scendere ad una quota di 38.000 piedi (11.500 metri) dai controllori del traffico aereo mentre si stava avvicinando all'Oceano Indiano. Ma i piloti dell'A380, che a bordo portava 615 persone, hanno per errore impostato una quota inferiore a quella autorizzata di 38.000 piedi, 2.000 in meno (10.900 metri), la stessa del volo Air Seychelles, che invece ne trasportava 277. Un errore che però non è stato riconosciuto dai controllori del traffico aereo, secondo quanto scrive Aviation Herald.

Quando il sistema automatico di allarme ha cominciato a segnalare il pericolo di collisione, Vallicelli ai comandi del più piccolo A330 è riuscito ad effettuare una decisiva virata a destra ed evitare lo scontro in volo. I due velivoli, secondo quanto è stato riferito, sono passati alla medesima quota e ad una distanza di poco più di 10 km. Una sciocchezza quando si viaggia a quella velocità. "La questione è stata segnalata alle rispettive autorità di trasporto aereo ed Emirates collaborerà pienamente a qualsiasi indagine. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è per noi di fondamentale importanza” ha detto un portavoce della compagnia dell’Airbus A380.