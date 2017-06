Una donna di 27 anni è stata travolta ed uccisa da un treno Intercity Bologna-Lecce lungo la linea ferroviaria tra Mola di Bari e Polignano a Mare. L'incidente è avvenuto poco fuori della stazione di Mola. Il traffico lungo la tratta è stato bloccato dalle 15,30 alle 17,30, informa Trenitalia, ed è ripreso non appena l'autorità giudiziaria lo ha consentito.

In una nota la compagnia nazionale ha comunicato che sono stati riprogrammati gli orari delle corse, che hanno subito degli slittamenti per permettere agli inquirenti di svolgere gli accertamenti. I treni, nel giorno in cui il Treno Italo da Napoli a Venezia è rimasto bloccato per 6 ore tra le campagne, hanno accumulato ritardi molto pesanti Il treno Intercity 603 è ripartito con oltre due ore di ritardo. Tre Frecce, due Regionali e un Intercity con ritardi fino a 100 minuti. Venti treni Regionali limitati nel percorso e due cancellati. Attivato servizio di bus sostitutivi. Solo dopo le 19.00 è ripresa la normale circolazione.

Sul posto è giunto il personale della Polizia ferroviaria e del 118. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di suicidio: la 27enne si sarebbe lanciata contro il treno. Sembra che la vittima avesse dei problemi fisici, in particolare ad una gamba.