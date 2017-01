Al via la settima edizione di "IoScrittore", il Torneo Letterario di GeMS pronto, anche quest'anno, a scoprire le storie migliori scritte dagli esordienti italiani. La scadenza per la consegna è fissata per il prossimo 8 febbraio, termine ultimo entro cui gli aspiranti scrittori italiani dovranno "caricare" l'incipit della propria fatica letteraria sulla piattaforma di “IoScrittore”.

Il torneo letterario del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, giunto alla settima edizione, vanta numeri di tutto rispetto: 100 ebook pubblicati 11mila opere valutate, 11 nuovi autori in libreria e 140mila giudizi prodotti. L'autrice del best seller "Il rumore dei tuoi passi", Valentina D'Urbano, nel 2010 è riuscita a imporsi all'attenzione dell'editore Longanesi prima, e del pubblico poi, grazie alla partecipazione a questa pubblica tenzone letteraria. Anche i premi non sono da sottovalutare: pubblicazione in formato ebook delle 10 migliori opere, pubblicazione in formato cartaceo della miglior opera e Premio speciale ai 10 migliori lettori.

Il vincitore (che avrà diritto a essere pubblicato da uno dei marchi di GeMS) sarà nominato a Bookcity Milano a novembre 2017. Durante quest'anno ci saranno degli incontri pubblici per raccontare il duro mestiere dell'esordiente, uno c’è stato qualche giorno fa a Torino al Circolo dei Lettori, protagonisti Mirko Zilahi e Fabio Geda. La prossima tappa sarà a Tempo di Libri in Aprile in cui avverrà la prima grande selezione e i candidati resteranno “soltanto” in 300. "IoScrittore" è una formula di scouting editoriale democratica, attenta alla qualità delle storie. Particolare non di poco conto: è un torneo completamente gratuito.

Il motto non è “Se l’hai scritto, va stampato”, come avviene nel self-publishing, ma bensì “Se l’hai scritto, va valutato”. Chi partecipa ha la possibilità di esser notato dagli editori delle case editrici di GeMS e prima ancora, di ricevere da altri lettori e aspiranti autori pareri utili sulla propria opera, che possono servire a migliorarla. È per tutti i partecipanti un percorso di apprendimento. Gli autori GeMS hanno sempre sostenuto IoScrittore mettendo a disposizione dei media partner contenuti inediti, consigli di scrittura e presidiando personalmente alle premiazioni.

I numeri del Torneo

