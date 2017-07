Terribile tragedia famigliare nella prima mattinata di giovedì in un'abitazione di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto. Una donna ha sparato al figlio di 17 anni mentre erano insieme nella casa di famiglia e poi avrebbe rivolto la stessa arma contro di lei uccidendosi. Protagonista dell'omicidio suicidio è la Comandante dei vigili urani di Monte Argentario, la 55enne Loredana Busonero, che avrebbe usato la sua pistola di ordinanza

Secondo le prime notizie, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa ma non sarebbe morto subito. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, infatti, il suo cuore batteva ancora anche se se il 17enne era in gravissime condizioni. L'adolescente è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Siena dove però, a quanto si apprende, sarebbe arrivato già privo di vita. Sul posto oltre ai soccorsi medici son giunti anche i carabinieri della compagnia di Orbetello.