Una storica stretta di mano quella tra i vertici di Corea del Sud e Corea del Nord, alla cerimonia d'apertura dei Giochi di PyeongChang: protagonisti sono la sorella di Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, proprio in occasione del primo giorno delle Olimpiadi. Kim Yo-jong è il primo membro della dinastia che guida la Corea del Nord a visitare il Sud dalla fine della guerra di Corea nel 1953. Ha incontrato Moon a Yongpyeong, città vicina a PyeongChang, dove si è svolto un ricevimento per i circa 200 ospiti, tra cui il primo ministro giapponese Shinzo Abe.

Vicepresidente USA non si presenta al tavolo con capi di Stato – Non era invece presente il vicepresidente Usa, Mike Pence, che da programma avrebbe dovuto sedere allo stesso tavolo dello stesso presidente sudcoreano Moon Jae-in e del capo dello Stato della Corea del Nord Kim Yong Nam, come annunciato da Seul. Secondo la sistemazione dei tavoli mostrato dalla Tv, Pence avrebbe dovuto trovarsi direttamente di fronte a Kim Yong Nam. Ma secondo un portavoce della presidenza sudcoreana, il vice-Trump è arrivato in ritardo "ha salutato le persone sedute e se n'è andato senza sedersi". Il portavoce ha detto che Pence aveva informato in anticipo Seoul che avrebbe cenato con gli atleti americani.

Usa: "Nessun sgarbo"- "Il suo coperto quindi non era stato apparecchiato, era pronto ad andarsene subito dopo la foto di gruppo, ma il presidente Moon l'ha invitato a incontrare degli amici ed è perciò passato rapidamente al ricevimento". Nessuna stretta di mano tra Pence e Kim, ha aggiunto il portovace, a differenza del premier giapponese Shinzo Abe, che ha anche scambiato qualche parola con il capo dello Stato del Nord. Il capo dello Stato di Pyongyang, che ha una carica solo di rappresentanza, era seduto tra il capo del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e il segretario dell'Onu Antonio Guterres.