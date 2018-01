in foto: Donald Trump e Stephanie Clifford.

Il nuovo scandalo a luci rosse che da giorni sta travolgendo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non accenna a fermarsi. Dopo la notizia, pubblicata dal Wall Street Journal, secondo la quale l'inquilino della Casa Bianca avrebbe pagato 130mila dollari una pornostar un mese prima delle elezioni presidenziali del 2016 affinché la donna non raccontasse in giro dei loro presunti incontri a sfondo sessuale, minando così la sua immagine, è proprio Stephanie Clifford, l'attrice hard in questione, conosciuta anche con il nome d'arte di Stormy Daniels, a raccontare i dettagli del suo rapporto con l'ex tycoon newyorkese. Lo ha rivelato il magazine Slate, che pare fosse già a conoscenza della vicenda.

Il loro primo incontro sarebbe avvenuto nel 2006 in Nevada, quando il magnate era già sposato con l'attuale First Lady, e sua terza moglie, Melania. E non è stato l'unico. La 38enne Clifford, che nel 2009, appena due mesi prima di essere arrestata per violenza domestica contro il marito, annunciò una potenziale candidatura per il Senato statunitense, ha sottolineato come la relazione con quello che sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti sia durata più di un anno: dopo essersi visti in altre occasioni, da New York a Los Angeles, all'inizio del 2007 sarebbe addirittura stata ad un party per la "Trump Vodka" e poi a "Miss Usa".

"Non ha fatto riferimento a nessun tipo di abuso – ha sottolineato il giornalista che ha scritto l'articolo per il magazine -, anzi ha insistito sul fatto che lei non era una vittima. Le ha solo fatto una promessa, mai mantenuta, che avrebbe acquistato per lei un appartamento a Tampa, in California, e che l'avrebbe fatta partecipare come concorrente alla nuova stagione di Celebrity Apprentice. Fu a causa della Nbc che il magnate dovette cedere e impedire che fosse chiamata nel cast del reality, soprattutto a causa delle obiezioni della moglie di uno dei dirigenti". Inoltre, la Clifford pare sia in possesso di elementi inconfutabili che proverebbero la veridicità delle sue dichiarazioni, come i numeri di telefono di Rhona Graff, storica assistente personale di Trump, e della guardia del corpo Keith Schiller.

Nei giorni scorsi, quando la bufera era appena scoppiata, Washington aveva immediatamente negato la storia tra i due: "Sono cose vecchie e riciclate che sono già state pubblicate e con forza smentite prima delle elezioni. Il presidente Trump, ancora una volta, smentisce con veemenza questo o qualsiasi altro incontro a sfondo sessuale con la ex attrice". Toccherà ora aspettare eventuali e ulteriori risposte alle dichiarazioni della porno diva.