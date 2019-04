Tragedia a Conegliano, in provincia di Treviso, dove un bimbo di soli due mesi di vita, Jerome, è morto mentre dormiva nella sua culla. È successo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile intorno alle due, ma la notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. Fatale sarebbe stato un rigurgito durante il sonno: i genitori del piccolo hanno notato che non respirava mentre dormiva con la pancia in su e hanno allertato i soccorsi che, una volta giunti nell'abitazione della famiglia in via Verdi, hanno notato che il bimbo aveva un rivolo di latte che gli usciva dalle labbra. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari di salvarlo. Il suo cuore ha smesso di battere una volta giunto in ospedale. Tuttavia, non sono escluse al momento altre ipotesi. Per verificare le cause del decesso, è stata disposta l'autopsia sul corpicino del neonato, che verrà eseguita nelle prossime ore, come riporta la stampa locale.

La tragedia ha provocato grande cordoglio nel quartiere in cui vive la famiglia del piccolo. La coppia, di origine straniera, ha altri due figli di 13 e 3 anni. La data dei funerali del piccolo Jerome verrà fissata nei prossimi giorni. Un episodio simile si era verificato sempre in Veneto qualche settimana fa, quando la piccola Francesca, di Castelmessa, in provincia di Rovigo, è deceduta nella sua culla. Anche in quel caso si parlò di un caso di morte bianca, o sindrome della morte improvvisa del lattante, un fenomeno che non trova ancora alcuna spiegazione scientifica e che si manifesta provocando il decesso improvviso di un neonato apparentemente sano.