L'ennesima tragedia della strada è costata la vita a un giovane ragazzo di venti anni nelle scorse ore in Puglia. La vittima è Kevin Losito, 20enne di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, che al volante della sua vettura è andato a sbattere contro un albero di ulivo mentre percorreva la strada provinciale 85 all’altezza della marina di Lendinuso. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì. Il giovane, che viaggiava da solo a bordo di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è finito fuori strada. La sua vettura si è schiantata violentemente contro un albero in un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo e non ha lasciato scampo al giovane.

Ad allertare i soccorsi sono stati altri automobilisti di passaggio che si son ritornati davanti alla terribile scena. Sul posto sono accorsi subito gli operatori sanitari del 118 ma per estrarre il ventenne dalle lamiere contorte della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi. Per Kevin però ormai non c'era più niente da fare: è stato dichiarato morto sul posto. La tragedia ha sconvolto la piccola comunità di Torchiarolo e i paesi limitrofi dove il giovane era conosciuto. "Sei stato veramente un bel ragazzo in tutto… ora sarai un ennesimo angelo volato in cielo" ha scritto qualcuno, "Eri il tipico ragazzo per bene, qualità Rara di questi tempi, pieni di maleducazione estrema" lo ha ricordato un amico.