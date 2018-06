Una tragedia che ha sconvolto gli Stati Uniti e che ha colpito il campione olimpico di sci Bode Miller e sua moglie Morgan Beck, pallavolista, giocatrice di beach volley e modella. La figlia della coppia di soli 19 mesi, Emeline Gier, è morta annegata in una piscina. La piccola secondo le prime indiscrezioni sarebbe caduta in acqua nel corso di una festa nella piscina dei vicini di Miller, a a Cota de Caza, a sud di Los Angeles.

Tragedia Miller, la figlia di 19 mesi annega in piscina

Secondo le prime ricostruzioni, effettuate anche grazie alle autorità di Orange County, California, Miller e sua moglie erano ospiti di una festa presso l'abitazione dei vicini e appena hanno ritrovato la bambina in acqua hanno chiamato i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimare la piccola Emeline Gier di soli 19 mesi che è deceduta in ospedale. Una tragedia devastante per la famiglia Miller, su cui è stata aperta un'inchiesta per chiarirne le cause

Il post su Instagram della moglie di Miller per la morte della piccola Emeline

La famiglia Miller è sotto shock per la morte della piccola Emmy. La stessa compagna del popolare campione dello sci statunitense ha postato su Instagram una foto della bambina, con un messaggio struggente accompagnato dalla richiesta di rispetto della privacy: "La nostra bambina, Emmy, è morta ieri. Nemmeno in un milione di anni avremmo pensato di provare un dolore come questo. Il suo amore, la sua luce, il suo spirito non saranno mai dimenticati. La nostra bambina adorava la vita e la viveva al massimo ogni giorno. La nostra famiglia richiede rispettosamente la privacy durante questo periodo doloroso".

A post shared by Morgan Miller (@morganebeck) on Jun 11, 2018 at 4:04pm PDT

I messaggi di cordoglio per la famiglia Miller dopo la tragedia di Emmy

La notizia ha subito fatto il giro del mondo e del web, con le autorità e soprattutto gli esponenti del mondo dello sport a stelle e strisce che non hanno perso tempo per esternare la propria vicinanza a Bode Miller in questo momento a dir poco duro. La nazionale americana di sci ha affidato il suo cordoglio in questo messaggio: "Con enorme tristezza abbiamo saputo oggi della morte della figlia di Bode Miller, Emmy. I pensieri e le preghiere di tutti sono con Bode, sua moglie Morgan e la loro famiglia in questo momento". Una nota che fa il paio con quella della formazione olimpica: "Terribile notizia, mandiamo le nostre più sincere condoglianze a Bode Miller e alla sua famiglia".

Chi è Bode Miller leggenda dello sci americano

Bode Miller rappresenta una vera e propria icona dello sport per gli Stati Uniti. Lo sciatore, ritiratosi ormai dalle competizioni, ha scritto pagine indelebili di storia sportiva. Classe 1977 è uno dei cinque uomini che hanno vinto almeno una volta in ognuna delle cinque specialità dello sci alpino. Nel suo palmares vanta 6 medaglie olimpiche (un oro, tre argenti e due bronzi), 2 titoli iridati e 4 di specialità