Aveva appena partorito la sua primogenita e dopo pochi giorni in ospedale era tornata a casa dove credeva l'aspettasse una nuova vita con la nuova arrivata ma proprio di fronte a quest'ultima è stata invece uccisa a sangue freddo nell'abitazione di famiglia da quello che era il suo compagno. È la terribile storia con un finale drammatico della neo mamma statunitense Isis Williams, una giovane originaria di Filadelfia, nello stato della Pennsylvania. La donna è stata ritrovata senza vita intorno alle 4 di notte di venerdì scorso all'interno di una casa di North Woodstock Street nel sobborgo di Logan.

Ad allertare gli agenti è stata la mamma della ragazza che in quel momento era proprio al telefono con la figlia e ha sentito tutto, assistendo a telefono all'omicidio senza poter intervenire . A lei si era rivolta Isis Williams dopo aver capito di essere in pericolo per la furia del compagno, il 33enne Tyrese Lynch. Anche le testimonianze dei vicini della coppia raccontano di forti urla nella notte provenire dall'abitazione e infine di spari. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, nell'abitazione in effetti vi erano oggetti sparsi ovunque come se fossero stati gettati alla rinfusa mentre la donna giaceva a terra in un pozza di sangue.

La vittima sarebbe stata colpita con diversi proiettili mentre era a pochi passi dalla culla della bimba di appena 5 giorni ma fortunatamente la piccola non è rimasta ferita. Gli investigatori hanno detto che c'erano segni di una lotta in casa, i mobili sono stati rovesciati, ma la bambina non è stata ferita. Dopo l'omicidio l'uomo si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia. gli inquirenti hanno detto che Lynch dovrebbe essere considerato armato e pericoloso.