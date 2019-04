in foto: Polpette avvelenate a Torino (Foto di Daniela Zanato – Facebook).

"Questa mattina sono state trovate 4 polpette con i chiodi dentro e una cinquantina di capsule per terra, al momento sto aspettando i vigili per denunciare l’accaduto e rimuovere il tutto". È questa la denuncia apparsa su Facebook, con tanto di foto, fatta da una signora di Parella, in provincia di Torino che, camminando per via Rosolino Pio, all'altezza del civico 49, ha notato dei bocconi killer, ripieni di chiodi visibili anche ad occhio nudo, e una cinquantina di capsule, che saranno analizzate dagli esperti per scoprirne il contenuto. "Fate attenzione", continua Daniela, che ha poi sottolineato che "i vigili hanno raccolto tutto e porteranno i campioni ad analizzare. Il problema è che mentre facevo la denuncia è passata una signora dicendo che questa mattina le polpette erano 5 ma, quando sono arrivata io, ce n’erano solo quattro. Quindi una è sparita. Se qualcuno dovesse sentire qualcosa, fatemelo sapere che contatto di nuovo i vigili di Via Giolitti".

Sul posto, dunque, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno mandato le capsule, rimosse insieme alle polpette, ad analizzare allo scopo di capire se anche queste possano essere effettivamente dannose per gli animali. Varie segnalazioni sono state raccolte e rilanciate sui social network dal comitato spontaneo di cittadini "Parella Sud-Ovest", che invita i padroni di cani a prestare la massima attenzione, aggiungendo che la "situazione sta degenerando". Un episodio simile si è verificato qualche mese fa anche a Napoli: le micidiali polpette erano sulla salita del Parco Grifeo, all'altezza del civico 4 del prestigioso parco che si trova fra corso Vittorio Emanuele e piazza Amedeo, esca killer per cani e gatti della zona. Contenevano un amo all'interno, in modo da ferire gli animali gravemente. Anche in quel caso la denuncia era stata fatta, oltre che alla Municipale, anche su Facebook.