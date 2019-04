Un uomo di 41 anni residente a Vercelli è morto d'infarto la scorsa notte durante un normale controllo di polizia: erano circa le quattro del mattino quando gli agenti del commissariato di Barriera di Milano in servizio di volante hanno sottoposto a controllo, in strada della Barberina, una Volkswagen Golf con al volante il quarantunenne: i poliziotti, fatte le prime verifiche, hanno comunicato all'uomo che la sua vettura risultava rubata quasi quaranta giorni fa; il realtà l'auto era condotta dal suo legittimo proprietario, che tuttavia si era dimenticato di revocare una denuncia per furto.

Nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato colto da un attacco cardiaco: è stato soccorso dai poliziotti che hanno cercato inutilmente di rianimarlo. Trasportato, dopo l’intervento del 118, all’ospedale San Giovanni Bosco è deceduto intorno alle 6.30 per arresto cardiaco. I telefoni cellulari sono stati sottoposti a sequestro e sono in corso rilievi sull’autovettura.