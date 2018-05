Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure. L'istituto nazionale di vulcanologia (INGV) ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più vicina all'epicentro è Gropparello, nella provincia di Piacenza, ma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche nella città di Piacenza, a Fidenza e Parma. Ponte dell’Olio, Bettola, Morfasso, Vigolzone, Lugagnano Val D’Arda gli altri Comuni più vicini all’epicentro. Per il momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Pochi minuti dopo la scossa di magnitudo 4.3 c’è stata una replica, alle 18.51, di magnitudo 2.6.

Per il momento non vengono segnalati danni – I Vigili del Fuoco, tramite un tweet, hanno informato che dopo il terremoto sono arrivate alle sale operative solo richieste di informazioni, confermando dunque che per ora non vengono segnalati danni.