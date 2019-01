Per problemi personali aveva deciso di farla finita togliendosi la vita in maniera tragica: gettandosi a tutta velocità con la sua auto in mare. Fortunatamente però a salvare l'uomo da una triste fine questa volta ci ha pensato madre natura e cioè la conformazione del terreno che ha bloccato la sua auto facendola incastrare tra gli scogli. Come racconta Il Messaggero è quanto accaduto nelle scorse ore lungo la costa di Nardò, in provincia di Lecce. Protagonista della storia un 54enne salentino il cui estremo gesto non è andato a buon fine solo perché l'uomo non ha calcolato bene tempi e spazi. L'auto infatti fortunatamente è rimasta incagliata con le ruote tra gli scogli e solo la parte anteriore è finita in acqua.

L'episodio intorno alle 13.30 nel tratto di mare di Santa Caterina, sugli scogli del "Pizzo dell’aspide". a Lanciare l'allarme un passante che ha assistito all'intera scena e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti in poco tempo sia i vigili del fuoco, che hanno recuperato prima l'automobilista e poi anche la vettura con l'ausilio di una gru, sia i sanitari del 118 che invece hanno preso in carica il ferito trasportandolo in ambulanza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'uomo ha riportato un’evidente ferita alla testa ed alcune fratture al torace. Sul caso indagano ora i carabinieri della locale Stazione, anche loro giunti sul posto.