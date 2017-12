Tensione a Gerusalemme dopo la decisione del presidente Trump di spostare nella città l'Ambasciata americana da Tel Aviv. Ma finora non si sono registrati incidenti rilevanti. Nella città sono state bruciate alcune bandiere israeliane e di fronte la Porta di Damasco è in corso una manifestazione palestinese controllata dalla polizia.

"Ho mantenuto la mia promessa elettorale – gli altri non lo hanno fatto", twitta trionfante il presidente americano. E posta un video in cui compaiono gli ex presidenti Usa, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, e infine Trump, dove tutti affermano che Gerusalemme è la capitale di Israele, e invece l'attuale presidente lo ha dichiarato ufficialmente, riconoscendo la città capitale dello Stato ebraico.

Dopo gli scontri di ieri oggi si teme per la sicurezza, e c'è allerta per le strade per le preghiere dei musulmani del venerdì, Per Hamas infatti la decisione shock di Trump è stata vista come una "dichiarazione di guerra contro i palestinesi". E ha invocato una nuova "intifada", cioè una rivolta della popolazione palestinese contro gli occupanti israeliani.

Intanto continuano anche in Turchia le proteste contro Gerusalemme capitale e contro Trump. Nel giorno della preghiera islamica del venerdì, gruppi di manifestanti si sono riuniti davanti alla storica moschea di Fatih a Istanbul, luogo simbolo delle adunate dei movimenti islamisti, sventolando bandiere turche e palestinesi. Tra gli slogan più urlati, "Israele assassino, Stati Uniti collaborazionisti" e "Gerusalemme è nostra e resterà nostra". Diverse manifestazioni si erano già svolte in Turchia già nei giorni scorsi, che erano sfociate anche in un rafforzamento delle misure di sicurezza intorno alle missioni diplomatiche Usa.Il presidente Erdogan è oggi in Grecia, dove incontrerà la minoranza musulmana di origine turca.

Si sono verificati questa mattina scontri a Betlemme, ad Hebron, a Qalqilya, a Ramallah, a Kusra (Nablus) ci sarebbero 40 palestinesi intossicati dai lacrimogeni lanciati dall'esercito israeliano. Scontri anche a Beit Khanun ai margini della Striscia di Gaza.