Non solo caffè. Anche il teatro da oggi potrà essere offerto alle persone in difficoltà, proprio come nella tradizione partenopea della bevanda da bar, da parte di chi ha voglia di aiutare l'altro. Una iniziativa altruistica che da oggi in poi (in via sperimentale fino al 5 gennaio) sarà offerta agli spettatori di Emilia Romagna Teatro, grazie all'accordo tra il direttore di Emilia Romagna Teatro, Claudio Longhi, con l’assessore alla Cultura del comune di Bologna, Matteo Lepore.

L'iniziativa del "biglietto sospeso" a teatro mette insieme, proprio come nella tradizione napoletana del caffè, un gesto solidale a un'azione culturale, offrendo a disposizione di una persona sconosciuta e bisognosa un ingresso agli spettacoli in programmazione all’Arena del Sole. L’iniziativa, che era già stata messa a puntino in altre città, da Palermo a Torino, fino a Lecce, sarà valida fino al 5 gennaio, ma l'intenzione di Longhi è di renderla permanente. Intanto, fino a dopodomani, chiunque può regalare per otto euro un biglietto “per uno qualunque degli spettacoli in cartellone, senza limitazione di posti, saranno accessibili tanto la platea quanto la galleria”.

A Bologna qualsiasi cittadino può acquistare un biglietto sospeso per 8 euro. Tutti i biglietti venduti vengono raccolti e poi distribuiti tra le associazioni partner: le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), i servizi sociali del Comune, la Caritas, le Cucine Popolari, Piazza Grande e l’associazione Piccoli grandi cuori. Sono queste che provvederanno a distribuire i biglietti sospesi scegliendo i destinatari del dono. Chi fa questo regalo, inoltre, si garantisce la possibilità di acquistare, a un prezzo scontato del 50%, due biglietti per qualsiasi altro spettacolo in cartellone.