Viaggi illimitati sui mezzi pubblici a 9 euro: l’iniziativa del Paese che va incontro ai turisti Mezzi pubblici illimitati per un mese intero a pochi euro: è la novità del governo tedesco, per incentivare il trasporto pubblico e il turismo.

A cura di Giusy Dente

Con l’estate alle porte, questo è il periodo perfetto per cominciare a pensare a cosa fare d’estate: posti da visitare, itinerari da percorrere, mete da raggiungere. Per i turisti che stanno considerando la Germania come destinazione, ci sono buone notizie in vista che riguardano i mezzi pubblici. A giugno, luglio e agosto si potrà viaggiare a un prezzo stracciato, senza limiti.

La novità dei trasporti tedeschi

I mezzi pubblici efficienti sono uno degli elementi da tenere maggiormente in considerazione, quando si sceglie la meta di un viaggio: sapere di potersi spostare agevolmente, senza troppe attese e possibilmente senza spendere una fortuna, è un aspetto sicuramente positivo, che invoglia un turista desideroso di girare ed esplorare il più possibile. La Germania ha pensato proprio a chi nei prossimi mesi avrà la necessità di spostarsi molto: turisti certo, ma anche residenti. La novità nel settore trasporti è un abbonamento, di durata mensile, che con una spesa di appena 9 euro permetterà spostamenti illimitati. Strano, considerato il generalizzato aumento dei prezzi del carburante, eppure vero. Il governo tedesco invece ha deciso di andare incontro alla gente del posto e a chi verrà da fuori, creando un'alternativa valida all'automobile. Il ticket entrerà in vigore proprio in tempo per l’inizio del periodo estivo.

Come funziona il biglietto da 9 euro

Il biglietto permetterà di spostasi senza limiti di tempo per un mese solare: acquistato il 20, per esempio, potrà essere usato solo fino alla fine del mese stesso e non fino al giorno 20 di quello successivo. Sarà valido sui mezzi di trasporto locale: autobus, tram, metropolitana, traghetti del trasporto pubblico locale, treni regionali (in seconda classe). Resteranno esclusi tutti i mezzi a lunga percorrenza. Il pacchetto riguarderà i mesi di giugno, luglio e agosto. L’idea di base è proprio quella di incentivare persone a usare i mezzi pubblici per spostarsi questa estate, lasciando ferma la macchina.

Come acquistare il biglietto da 9 euro

La ferrovia nazionale tedesca Deutsche Bahn ha già aggiunto gli abbonamenti al suo sito web e sono già acquistabili. L'offerta è valida anche per i bambini: quelli al di sotto dei 6 anni viaggiano sempre gratis, mentre per quelli dai 6 anni in su si può acquistare l'0abbonamento da 9 euro, che non include il trasporto gratuito delle biciclette. Attenzione: non è possibile prenotare il posto in anticipo per il pass da 9 euro. Ma a questo prezzo, è un inconveniente che può passare in secondo piano. C’è da considerare anche il possibile sovraffollamento di alcuni mezzi negli orari di punta: e su questo fronte, l’unica soluzione è armarsi di tanta pazienza.