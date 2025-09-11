Viaggi a ottobre: dal mare ai vigneti, quali sono le mete perfette per una vacanza low-cost

Con l'estate che è arrivata quasi al termine, sta per cominciare la bassa stagione, il periodo in cui i viaggi costano decisamente meno rispetto ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Tutti coloro che vogliono organizzare una vacanza davvero low-cost farebbero bene a puntare tutto su una partenza a ottobre: non solo è l'ideale in fatto di prezzi, è anche il momento dell'anno migliore in fatto di clima e di tranquillità (le folle eccessive dell'estate, infatti, sono ormai diventate solo un lontano ricordo. Quali sono le mete migliori da scegliere, dove il sole è ancora splendente e dove i prezzi non sono alle stelle?

Dove organizzare una vacanza di mare a ottobre

Dove andare a ottobre se ci si vuole concedere una vacanza di mare tra spiagge e tintarella? La meta ideale, soprattutto perché vicinissima all'Italia, è Malta, dove anche nelle prime settimane dell'autunno si raggiungono i 25 gradi. Qui si può passeggiare tra le stradine della città antica, ci si può dare alla vida loca o si può organizzare un aperitivo in spiaggia: sembrerà di essere ancora in estate ma con un caldo decisamente più sopportabile.

Malta

In alternativa si può puntare tutto sull'isola di Cipro, famosa per il suo mare cristallino in cui darsi agli sport acquatici, allo snorkeling e al windsurf, oppure sulle isole della Grecia, magari scegliendo una crociera che fa un tour delle più belle. In tutti i casi, le folle non saranno eccessive e i prezzi, sia dei voli che della vita quotidiana, saranno abbordabili per tutte le tasche.

Grecia

Dall'Oktoberfest alle città da fiaba

Chi invece nel mese di ottobre vuole organizzare qualcosa di divertente può partire alla volta della Germania (soprattutto di Monaco di Baviera), dove a inizio mese si tiene l'Oktoberfest. Gli amanti del vino, invece, possono optare per un tour della Provenza o della Franciacorta, dove il periodo della vendemmia è letteralmente magico.

Provenza

La Slovenia è la meta ideale per coloro che sono alla ricerca dei panorami da fiaba (il lago di Bled, ad esempio, diventa un luogo magico con lo spettacolare fogliame autunnale), mentre gli appassionati di horror possono optare per un tour della Transilvania nel periodo di Halloween (con visita al castello di Dracula). In quanti si lasceranno ispirare da questa lista per un viaggio autunnale low-cost?