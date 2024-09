video suggerito

Vendemmia 2024, quando inizia e cosa fare tra eventi, degustazioni e visite guidate con bambini Con la fine dell’estate arriva il periodo della vendemmia 2024. A causa della crisi climatica, la raccolta si sta spostando di anno in anno. Raccogliere l’uva da vino è un’esperienza magica, resa ancora più speciale se abbinata a degustazioni, merende tra i vigneti e attività per i più piccoli: ecco i principali eventi in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Settembre è il mese della vendemmia. Il mese in cui si raccoglie l'uva da vino porta con sé tanti eventi che spaziano dalla degustazione del vino alla visita alle cantine, senza contare le tante iniziative per famiglie organizzate in tutta Italia. Il periodo della vendemmia, è bene sottolinearlo, non comprende soltanto il mese di settembre: può variare tra luglio e ottobre nei Paesi dell'emisfero boreale e tra febbraio e aprile, per quanto riguarda quelli dell'emisfero australe. In generale, nonostante ci si riferisca a settembre come il mese della vendemmia, il lasso di tempo può variare in base ai vitigni, a seconda se si tratta di uve tardive o precoci. Su tutte queste variabili, inoltre, influisce sempre di più la crisi climatica, che ha spostato la vendemmia 2024 ad agosto, per quanto riguarda uve tardive. Dalle merende in vendemmia alla vendemmia per i bambini, ecco gli eventi da non perdere.

Vendemmia 2024 in Campania e in Lazio

La Merenda in vendemmia è un'ottima iniziativa organizzata da Cantine Aperte in Vendemmia 2024. Con l'arrivo dell'autunno, l'appuntamento ideato dal Movimento Turismo del Vino offre la possibilità di fare merenda tra i vigneti rigorosamente accompagnandola con un calice di vino. Un'esperienza ideale da condividere con amici e famigliari. In Campania sono 21 le cantine aperte, mentre in Lazio la Cantina del Tufaio, a Zagarolo, in provincia di Roma organizza visite nelle grotte di tufo e nei vigneti: qui, in particolare, sarà possibile gustare vini spumanti, specialità locale.

Cantine aperte per la vendemmia in Veneto

In Veneto aprono la Cantina Vogadori e Cantina Mizzon, entrambe in Valpolicella, in provincia di Verona. La prima organizza per tutti i weekend di settembre e ottobre visite guidate sia sabato che domenica, dalle 10.30 alle 15. Le visite prevedono la passeggiate nei vigneti, tour di degustazione, approfondimento sulle tecniche di produzione e la possibilità di soggiornare nelle camere attigue alla cantina. Cantina Mizzon, dove il protagonista è sempre il vino Valpolicella, offrirà la possibilità anche di approfondire la produzione dell'Amarone in anfora. Per 35 euro sarà possibile passeggiare tra i filari e vigneti e fare merenda con prodotti locali accompagnati da tre calici.

Leggi anche Sagre a settembre 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione

Eventi e degustazioni in Piemonte e in Toscana

In Piemonte sono dodici le cantine che aderiscono a Cantine Aperte in Vendemmia. Da Asti ad Alessandria, passando per Cuneo e Torino, la merenda in vigna e le degustazioni dei migliori vini del Monferrato, e non solo, saranno accompagnate da visite alle cantine e suggestivi concerti jazz. Inoltre, per accompagnare il vino, sarà possibile gustare tartufi, nocciole, cioccolato e molto altro. Infine, anche in Toscana, sono 17 le cantine che aderiscono alle Cantine in Vendemmia. Tra Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto oltre alle merende tra i filari in vendemmia, sarà possibile accompagnare la degustazione dei vini toscani con mostre fotografiche, lezioni di yoga all'aperto, i tradizionali picnic e aperitivi davanti a scorci meravigliose. Tutti gli eventi del mese di settembre e ottobre sono consultabili sul pannello dedicato del Movimento Turismo del vino.

Vendemmia con i bambini: dove fare la pigiatura dell'uva insieme ai piccoli

Anche i più piccoli possono essere protagonisti della vendemmia. Domenica 15 settembre all'Abbazia Mirasole a Milano torna Family Days con la Festa della vendemmia in abbazia: il ritorno di Aceto. L'evento prevede una storia animata in costume, una lezione didattica sulla produzione dell'uva e infine la classica pigiatura per grandi e bambini. Spazio anche alla visita guidata dell'abbazia e alla degustazione di vini per gli adulti. L'esperienza dura due ore con ingressi alle 10.00-11.30-14.30-16.30. Il prezzo per i bambini dai 4 anni è di 18 euro, mentre 15 per gli adulti. Altro appuntamento a Pavia: tutti i weekend di settembre dalle 10.30 l'azienda agricoli Caltroni propone la vendemmia in famiglia. Qui verrà approfondita la tecnica della vendemmia, con camminata in vigna e pigiatura a piedi nudi. L'iniziativa prevede anche il pranzo con menù fisso. Prezzi: Adulto: 75 euro; bambino (5-11 anni) 35 euro e bambino da 0 a 4 anni gratis.

Vendemmia con apericena, invece, all'azienda agricola Calatroni, a Santa Maria della Versa, sempre a Pavia. Tutti i weekend di settembre alle 15.45, grandi e piccoli potranno imparare la storia e le tecniche della vendemmia. I piccoli avranno una forbice e una cesta a testa ogni due persone. I piccoli cammineranno in vigna e raccoglieranno l'uva portandola poi verso le cantine dove anche qui ci sarà spazio per la pigiatura a piedi nudi. Alla fine, apericena per tutta la famiglia con la possibilità per gli adulti di gustare quattro diversi vini. I prezzi vanno dai 54 per gli adulti ai 24 euro per i bambini tra i 5 agli undici anni. Gratis la partecipazione per i piccoli. L'esperienza della pigiatura potrà essere fatta anche alla Cascina Murnee a Busto Garolfo, in provincia di Milano, tutte le domeniche dal 15 settembre al 27 ottobre con eventuale picnic facoltativo. I Prezzi: Adulto: 15 euro; Bambino: 10 euro; Ingresso gratuito 0-1 anno.

In Piemonte, nella splendida cornice delle Langhe, sarà possibile organizzare una gita in famiglia nel periodo della vendemmia, ammirando anche meravigliosi panorami dai colori suggestivi. A Cuneo, alla Cascina Fontanette, a Santo Stefano Belbo, paese celebre per aver dato i natali allo scrittore Cesare Pavese, ogni weekend di settembre dalle 10 alle 16 si terrà la Festa dell'uva con degustazione di piatti tipici delle langhe: tra degustazioni ed esperienze didattiche, i bambini e gli adulti potranno imparare l'arte della vendemmia tra le vigne del Monferrato. L'esperienza della vendemmia, seguita dalla pigiatura e la visita delle cantine dell'azienda agricola, sarà ancora più speciale con visita al borgo di Neive, suggestivo paese della Langhe. Prezzi: 40 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini. Anche in Veneto spazio alla vendemmia con picnic e degustazione organizzata domenica 22 e 29 settembre e domenica 6 ottobre alle 10.30 a Pescantina, in provincia di Verona. L'Azienda Agricola Fugolo in Valpolicella crea un'esperienza ad hoc per le famiglie a pochi passi dal lago di Garda. Grandi e piccoli raccoglieranno l'uva e la presseranno manualmente anche con i piedi. A seguire, merenda per i piccoli e aperitivo per i grandi, con la possibilità di degustare vini locali. I prezzi vanno dai 10 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni ai 38 euro per gli adulti.