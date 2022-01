Valentina Ferragni a Parigi: quanto costa una notte nell’hotel di lusso con vista sulla Tour Eiffel Valentina Ferragni è a Parigi per le sfilate di Alta Moda e per il suo soggiorno ha scelto l’Hôtel Plaza Athénée. Scopriamo quanto costa una notte nell’hotel da sogno con vista sulla Tour Eiffel.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni a Parigi per le sfilate dell’Alta Moda

Valentina Ferragni, come la sorella Chiara Ferragni, è a Parigi per le sfilate di Alta Moda. La sua presenza nella capitale francese non è passata inosservata come molti suoi outfit audaci che hanno riscosso molto successo. Tra una sfilata di Dior e una colazione con vista, scopriamo in quale albergo ha soggiornato Valentina Ferragni e quanto costa una notte da sogno.

Valentina Ferragni fa colazione con vista sulla Tour Eiffel all’hotel Plaza Athenee

Perché Valentina Ferragni ha scelto l'Hôtel Plaza Athénée

Valentina Ferragni sta vivendo un soggiorno da sogno a Parigi per le sfilate dell'Alta Moda. Sono numerosi i post che la nota imprenditrice, sorella della più famosa Chiara Ferragni, sta realizzando durante i suoi giorni nella capitale francese per le sfilate dell'Alta Moda in cui è stato possibile notare i luoghi che frequenta e il lusso di cui sta godendo. Valentina Ferragni ha scelto infatti di soggiornare all'Hôtel Plaza Athénée che non è un hotel qualunque.

L’Hôtel Plaza Athénée di parigi

L'Hôtel Plaza Athénée è un hotel di lusso a cinque stelle posizionato lungo il prestigioso avenue Montaigne, il viale alberato dove si trovano le migliori boutique di moda. L'edificio risale al 1911 quando l'albergatore Jules Cadillat finanziò la costruzione. Il progetto dello storico edificio è dell'architetto Charles Lefebvre che utilizzò il caratteristico stile architettonico parigino haussmanniano per l'Hôtel Plaza Athénée, aperto ufficialmente nel 1913.

Il ristorante dell’Hotel Plaza Athenee in una story di Valentina Ferragni

L'albergo si è affermato da subito come uno dei principali hotel parigini e anche la successiva veste degli anni '20 ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'Hôtel Plaza Athénée. L'albergo come oggi si presenta è frutto di un accurato restauro e ampliamento ad opera dell'architetto Jean-Jacques Ory, noto per aver progettato la sede parigina di LVMH, che ha creato ambienti contemporanei, rispettando l'originario stile ma con i comfort di uno dei migliori hotel di lusso al mondo.

Valentina Ferragni fa colazione all’Hôtel Plaza Athénée

Quanto costa una notte all'Hôtel Plaza Athénée

L'Hôtel Plaza Athénée è uno degli alberghi più prestigiosi al mondo e sicuramente emblema del lusso parigino. La storica struttura ha ospitato alcuni dei personaggi più illustri del jet set mondiale. Valentina Ferragni durante le sfilate dell'Alta Moda ha potuto provare gli esclusivi servizi dell'Hôtel Plaza Athénée come mangiare al ristorante tre stelle Michelin di Alain Ducasse all'interno dell'albergo o bere al bar arredato dal famoso designer Patrick Jouin.

Valentina Ferragni nel corridoio del Hotel Plaza Athenee

Sono diverse le tipologie di camere che offre l'Hôtel Plaza Athénée. Un soggiorno di una notte presso lo storico albergo varia dai 1.600 euro circa della camera superior alla Suite Eiffel e l'Haute Couture Suite Eiffel, rispettivamente a 12.000 e 15.000 euro a notte esclusa colazione. Dalle immagini condivise sui social da Valentina Ferragni, sembra proprio che la nota influencer abbia soggiornato in una delle suite con vista sulla Tour Eiffel, il meglio che l'Hôtel Plaza Athénée possa offrire.