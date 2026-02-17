Una delle statue più alte del mondo si trova in Italia e si può entrare salendo fino in cima

La statua di San Carlo Borromeo

L’Italia è un paese che custodisce luoghi speciali in ogni regione, posti capaci di raccontare storie profonde, intrecci tra arte, fede e identità locale. Tra questi, spicca sulla collina che domina il lago e la città di Arona uno dei simboli più imponenti del nostro patrimonio, la statua del San Carlone. Famosa per aver ispirato la Statua della Libertà, il San Carlone è una delle statue visitabili più alte del mondo e, dopo la pausa invernale, da domenica primo marzo 2026 il complesso monumentale riapre le visite al pubblico, invitando a un’esperienza che unisce panorama, storia e natura in un solo luogo che affaccia sul Lago Maggiore.

San Carlo Borromeo, un turista all’interno della statua, foto dal sito ufficiale

Un colosso tra fede e storia

Il San Carlone è la statua dedicata a San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e figura chiave della Controriforma cattolica, nato proprio ad Arona nel 1538. L’idea di erigere un grande monumento in suo onore nasce nei primi anni del XVII secolo nell’ambito del progetto di un Sacro Monte, un luogo di devozione costituito da cappelle e opere d’arte che narrassero la vita del santo. L’ambiziosa impresa coinvolse inizialmente la famiglia Borromeo, in particolare il cugino del santo, Federico Borromeo. L’obiettivo era quello di creare un complesso maestoso sul colle che domina la città e il lago.

Le scalinate che portano alla statua di San Carlo Borromeo, al tramonto

Tuttavia, a causa di guerre, carestie e difficoltà economiche, gran parte delle cappelle previste non furono mai completate, e dell’intero progetto rimane oggi solo una piccola parte, insieme alla chiesa dedicata a San Carlo e alla statua stessa. La statua che vediamo oggi fu costruita tra 1614 e il 1698, su progetto di Giovan Battista Crespi, con l’aiuto degli scultori Siro Zanella e Bernardo Falconi. Alta circa 35 metri e sorretta da una struttura interna di pietra, mattoni e ferro, è rivestita di sottili lastre di rame che catturano la luce e resistono al tempo. La statua appresenta San Carlo in piedi, nella sua tipica veste ecclesiastica mentre benedice la città con la mano destra e tiene un libro con la sinistra.

Come si visita la statua di San Carlone?

Visitare il San Carlone significa non solo ammirarne l’imponenza esterna, ma anche sperimentarne in modo assolutamente incredibile gli interni. Chi decide di visitare la statuta può salire fino alla terrazza panoramica alla base della statua, mentre i più avventurosi, possono accedere all’interno attraverso scale a chiocciola e una scala verticale abbastanza ripida che conducono fino alla testa del santo (non adatto a chi soffre di vertigini). Da qui si possono scrutare i dintorni attraverso piccole finestrelle, vivendo un punto di vista unico sul Lago Maggiore e sulle colline circostanti.

La scala verticale all’interno della statua

Il giardino botanico e i dintorni da esplorare

Accanto alla statua si estende un giardino botanico che unisce natura e arte: oltre agli spazi verdi, il parco ospita opere di artisti contemporanei come Marco Mantovani, creando un dialogo interessante tra paesaggio, natura e creatività. Nei dintorni, la città di Arona offre altri spunti di interesse storico e culturale, dal centro cittadino con le sue piazze e chiese, alle passeggiate lungolago, fino alle località circostanti come Angera con la sua rocca medievale.

Giardino botanico San Carlo Borromeo

Quanto costa visitare la statua di San Carlo Borromeo

Dal 1° marzo 2026 la statua è aperta da venerdì a domenica dalle 10h00 alle 17h00, con l’ultimo ingresso alle 16h30. Per quanto riguarda i biglietti, l’ingresso può includere solo l’accesso alla terrazza panoramica o la combinazione con la salita interna fino alla testa della statua. Le tariffe variano a seconda dell’età, delle riduzioni per gruppi e dell’accesso ai diversi percorsi: l’ingresso completo statua + terrazza è di 13 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini e 5 euro per persone con disabilità e accompagnatore e per chi è in possesso dell'abbonamento Musei Piemonte .