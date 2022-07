Un tavolo a 2000 metri di quota: il ristorante nella cabinovia tra le montagne C’è un luogo in Italia dove si può cenare su una telecabina panoramica a 2.000 metri di quota mentre l’impianto è in movimento tra le montagne.

A cura di Clara Salzano

La cena su La Rossa Panoramica

Cenare in alta quota mentre la telecabina è in movimento è l'esperienza offerta da La Rossa Panoramica a Prato Nevoso. Si tratta di un'originale cabinovia di design nella splendida cornice delle Alpi Liguri, in provincia di Cuneo, progettata da Porsche studio design, che permette di sedersi ad un tavolo di ristorante a 2.000 metri di quota. L'iniziativa si chiama Sky Dinner e consiste in un viaggio mozzafiato con la telecabina da dieci posti.

Sky dinner su La Rossa Panoramica

Meravigliosa sia d'estate che d'inverno, Prato Nevoso, dove si trova La Rossa Panoramica, è una località a 1500 metri di altitudine nel comune di Frabosa Sottana (CN). È da qui che si parte per raggiungere i 2.000 metri di altezza sull'iconica telecabina da dieci posti firmata da Porsche dove si cena attorno ad un tavolo su sedili in pelle con un menu firmato dallo chef dello chalet in quota, Chef Ezzelino. Le portate della cena sono servite direttamente a bordo della cabina e vengono aggiunte ad ogni passaggio in quota.

La cena in alta quota

Sky dinner è un'iniziativa promossa solo d'estate da La Rossa Panoramica. Le prossime cene saranno organizzate il 7 ed il 20 agosto e sono solo su prenotazione. Si può scegliere di prenotare una cabinovia per due e fino a un massimo di sei persone. Il costo della cena, bevande escluse, parte dai 150 euro per due persone fino ai 360 euro per sei commensali. La cena panoramica da degustare direttamente in telecabina permette di godere di un panorama che spazia, nelle sere più limpide dalle Alpi liguri fino al mare e di vivere una serata unica e indimenticabile mangiando a bordo in un ambiente di design intimo e riservato.