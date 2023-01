Un campeggio di tende sospese tra due montagne: ecco dove si trova La nuova concezione di campeggio è un sistema di tende trasparenti sospese tra le montagne di Sharjah che permette di vivere un’avventura all’aria aperta ma con tutti i comfort.

A cura di Clara Salzano

Il Floating Retreat di Ardh Architects

"Questa architettura sperimentale porta la vita a un nuovo limite", con queste parole Ardh Architects commenta il nuovo campeggio tra le montagne di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un sistema di tende trasparenti sospese nel vuoto che permette di vivere un'avventura all'aria aperta ma con tutti i comfort necessari. Soprannominato Floating Retreat, il nuovo concept di campeggi nella natura promuove la consapevolezza ambientale con viste mozzafiato uniche.

Le tende sospese di Floating retreat

L'idea di Floating Retreat è nata esplorando nuovi potenziali spazi architettonici che si potessero trasformare. Ad attrarre gli Ardh Architects è stata l'assenza di stress e la serenità che si vive alloggiando in uno dei baccelli sospesi tra le montagne: "La qualità della calma come quella vissuta in luoghi con caratteristiche e attività prevalentemente naturali, libere da diete urbane da quelle create dall'uomo", scrive Omran Alowais. L'obiettivo del progetto è ridurre il divario tra avventurieri estremi ed escursionisti occasionali.

Una tenda all’interno

Simile alle nuove attività adrenaliniche come la zip line, Floating Retreat offre a tutti la possibilità di sentire la libertà dell'aria come nel parapendio senza però l'ebrezza del rischio. La maggior parte del pubblico può dormire tra le montagne di RAK con vista mozzafiato sul paesaggio circostante. Il progetto vuole rilanciare infatti il turismo locale permettendo alle persone di connettersi con la bellezza della natura delle montagne di Sharjah. Il campeggio sospeso funge da hub per le avventure che si possono fare nella zona come escursionismo, alpinismo, parapendio, trekking e molto altro ancora.