Tra le montagne che hanno ispirato Avatar e l’ascensore più alto del mondo, ecco il Parco di Zhangjiajie

Il Parco di Zhangjiajie è davvero un luogo che sembra sospeso tra cielo e terra. Ci sono pilastri di roccia immensi, foreste caratteristiche, un ponte di vetro e l’ascensore più alto del mondo. Un posto davvero suggestivo, che ha saputo impressionare l’immaginario del regista James Cameron ha tal punto da creare le montagne di Pandora, il mondo di Avatar.

Parco Forestale Nazionale di Zhangjiajie

Grazie a un'esperienza visiva rivoluzionaria, che ha saputo sfruttare appieno il 3D, un'impeccabile tecnologia cinematografica e un'innovativa cinepresa per creare un mondo spettacolare e immersivo, il film Avatar di James Cameron è stato il maggior successo di botteghino della storia del cinema. Non tutti sanno però che il luogo a cui si è ispirato Cameron per la scenografia del film sono delle suggestive e immense montagne cinesi. Ebbene sì, il Parco Nazionale Forestale di Zhangjiajie, nella provincia di Hunan, ha ispirato il grande regista canadese. Ecco perché queste montagne sono entrate nella storia del cinema.

Lo spettacolo suggestivo dei pilastri del Parco di Zhangjiajie

Il Parco Forestale Nazionale di Zhangjiajie, situato nella provincia di Hunan, nel sud della Cina, è un vero capolavoro della natura. Il parco nazionale, il primo parco forestale dell’intera Cina, fu inaugurato il 25 settembre del 1982 dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. Patrimonio dell’UNESCO dal 1992, si estende per oltre 50mila metri quadrati e si distingue per le sue incredibili formazioni rocciose di arenaria quarzosa, alte centinaia di metri, che emergono come torri vertiginose tra fitte foreste di pini. Passeggiare tra questi paesaggi mozzafiato significa immergersi in un mondo quasi surreale, dove la nebbia mattutina avvolge le montagne creando scenari sospesi tra cielo e terra. La combinazione di vette spettacolari, gole profonde e vegetazione rigogliosa rende Zhangjiajie uno dei parchi più affascinanti della Cina e del mondo intero.

Il Ponte di Vetro nel Parco Forestale Nazionale di Zhangjiajie

Le attrazioni principali presenti nel Parco di Zhangjiajie

Tra le meraviglie del parco, alcune attrazioni spiccano per la loro imponenza e bellezza davvero suggestiva. Il ponte di vetro di Zhangjiajie, lungo circa 430 metri e sospeso a circa 300 metri d’altezza sulla gola di Zhangjiajie Grand Canyon, offre un’esperienza vertiginosa per chi ha il coraggio di attraversarlo, regalandosi panorami impareggiabili sulle formazioni rocciose sottostanti. Altro punto imperdibile è l’ascensore Bailong, considerato il più alto del mondo, che in pochi minuti porta i visitatori da una base della valle fino a 326 metri di altezza, consentendo una vista panoramica a 360° sui pilastri naturali del parco. Tra passerelle sospese, sentieri tra le rocce e funivie panoramiche, ogni angolo del parco regala un’esperienza unica e davvero adrenalinica.

L’ascensore Bailong nel Parco Forestale Nazionale di Zhangjiajie

Perché il Parco di Zhangjiajie ha ispirato Avatar

Gli spettacolari pilastri di Zhangjiajie hanno avuto un ruolo da protagonista anche nel mondo del cinema, in quanto fonte d’ispirazione per le montagne fluttuanti del film Avatar di James Cameron. La verticalità estrema, la vegetazione eterea e l’atmosfera quasi aliena delle formazioni calcaree hanno catturato l’immaginazione del regista, che ha riprodotto in digitale questi paesaggi mozzafiato per creare il pianeta Pandora del mondo di Avatar.

Una parte del Parco dedicata a Avatar

Passeggiare tra le rocce di Zhangjiajie permette quindi di immergersi in scenari che sembrano usciti direttamente da un film di fantascienza, confermando il parco come una delle meraviglie naturali più straordinarie della Terra.