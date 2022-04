The Bar at Ralph Lauren, il locale “alla moda” nel cuore di Milano con giardino privato The Bar at Ralph Lauren si trova nel cuore di Milano. Il locale “griffato” in vista della stagione estiva è pronto ad aprire al pubblico il suo giardino privato.

A cura di Giusy Dente

in foto: il giardino The Bar at Ralph Lauren, Instagram @ralphlauren

Ralph Lauren ama molto il capoluogo lombardo. Lo stilista statunitense classe 1939 ha scritto: "C’è qualcosa di Milano che mi emoziona profondamente: il romanticismo delle tortuose strade acciottolate, la ricca patina delle antiche facciate e dei balconi in ferro battuto, il mistero dei cortili nascosti e dei piccoli caffè, il suono delle campane che segnano l’ora e uno stile di vita che procede con un passo un po’ più lento e personale". Non poteva dunque che aprire (anche) qui il ristorante che porta il suo nome, che si va ad affiancare a quelli già presenti in altre città del mondo.

in foto: The Bar at Ralph Lauren a Milano, Instagram @ralphlauren

Un ristorante ‘griffato' a Milano

The Polo Bar a New York, RL a Chicago, Ralph's a Parigi: sono i ristoranti della famiglia Ralph Lauren, a cui si aggiungono diverse sedi del Ralph's Coffee (Monaco, New York, Kyoto, Tokyo per citarne alcune). La new entry è il The Bar at Ralph Lauren che aperto le sue porte al pubblico cinque mesi fa in via della Spiga 3. La location elegante offre ai visitatori un menu studiato combinando vini d'annata e cocktail innovativi, alta cucina milanese e piatti della tradizione americana, i preferiti dello stilista, il cui nome fa subito pensare alle celebri polo colorate in cotone.

in foto: The Bar at Ralph Lauren all’interno, Instagram @ralphlauren

L'arredamento in legno, i divanetti in pelle, i quadri ispirati al mondo ippico: tutto è curato nel dettaglio proprio per ricostruire un'ambientazione che possa parlare dello stile che nel tempo ha caratterizzato la sofisticata Maison, il cui logo è proprio un giocatore di polo. Il ristorante dunque ha un'aria piuttosto chic e modaiola, è un ambiente ricercato studiato dando molta importanza al menu.

in foto: The Bar at Ralph Lauren, Instagram @ralphlauren

Il menu di The Bar at Ralph Lauren

The Bar at Ralph Lauren ha inaugurato cinque mesi fa e con l'arrivo della bella stagione amplia la sua offerta, aggiungendo la possibilità di usufruire di uno spazio all'aperto. Si tratta di un giardino privato nel bel mezzo del Quadrilatero della moda, che si inserisce perfettamente nel clima caldo, accogliente e senza tempo del ristorante: tavoli in ghisa, sedie di vimini, dehor con pavimento in terracotta invecchiata, pergolato immerso nel verde tra alberi e roseti.

in foto: Giorgia Palmas e Elena Barolo a The Bar at Ralph Lauren, Instagram @elenabarolo

In concomitanza con l'inaugurazione del giardino, il locale ha ampliato anche il menu. Si vanno ad aggiungere al Ralph’s burger e ai mini lobster rolls, dei piatti più leggeri ed estivi: la zuppa fredda di piselli, la tartare di tonno, il carpaccio di salmone. È una new entry anche il cocktail Rose Royale servito in caraffa. Dalla colazione del mattino alla merenda del pomeriggio al serale, il giardino di The Bar at Ralph Lauren è un'opzione per concedersi un momento di pace.