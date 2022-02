Kering apre il suo nuovo quartier generale a Milano: un hub creativo nel cuore del Quadrilatero della moda Kering trasferirà la sua sede italiana nel centro di Milano. Gli uffici occuperanno il nuovo complesso immobiliare Spiga 26, nel cuore del Quadrilatero della moda.

A cura di Clara Salzano

Tutto il mondo conosce il Quadrilatero della moda milanese come il cuore del lusso mondiale. E non è un caso infatti che uno dei più importanti gruppi internazionali del lusso come Kering abbia deciso di trasferisce proprio qui, nel centro di Milano, il suo quartier generale. Proprietario di marchi quali Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Kering sposterà la sua sede milanese nel nuovo complesso immobiliare Spiga 26 sviluppato da Hines.

Spiga 26 è il progetto di rigenerazione urbana di Palazzo Pertusati nel centro di Milano. Lo storico edificio sarà trasformato in un hub creativo con uffici e spazi commerciali che accoglieranno diverse realtà lavorative. Kering trasferirà una parte significativa dei suoi uffici da Via Mecenate 91 nel cuore del Quadrilatero della moda milanese. La sua nuova sede italiana occuperà 7.000 metri quadrati del complesso Spiga 26, distribuiti su sette livelli, e avrà l'uso esclusivo dell'ingresso di Via Senato 19. Un'ampia corte interna e grandi vetrate caratterizzano il progetto che sarà consegnato nei prossimi mesi.

Spiga 26 è un complesso edilizio che si estende per 13.000 mq e su più livelli. Il progetto è statao curato da Scandurra Studio Architettura e SCE Project: "L'obiettivo della ristrutturazione di Palazzo Pertusati è preservare il valore storico dell'edificio introducendo anche elementi innovativi, trasformandolo nel nuovo distretto milanese della creatività sostenibile. La costruzione è iniziata nel 2020 e i lavori saranno completati nel marzo 2022 quando l'edificio cercherà di ottenere la certificazione internazionale LEED Gold", spiega Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. All'interno di Spiga 26 Kering occuperà tutto lo spazio destinato ad uffici mentre una grande area high street retail, fronte strada, sarà destinata ad altre aziende di moda come Moschino e Sergio Rossi.

