Su un’isola europea c’è un hotel che rimborsa la vacanza se non c’è sole e fa brutto tempo

A cura di Giusy Dente

Prima di partire per una vacanza, non c'è turista che con le dita incrociate non controlli le previsioni meteo per la destinazione del tanto agognato viaggio. La speranza, è quella di vedere l'icona del sole perenne, per tutti i giorni di permanenza, ma anche in questo caso, realisticamente non si può parlare di una vera e propria garanzia affidabile al 100%. Eppure, esiste una città che questa garanzia, ai turisti che la raggiungono, la concede. C'è un hotel che è anche disposto a rimborsare parte della vacanza "rovinata", in caso di tempo sfavorevole.

Qual è l'hotel col sole garantito

City of Dreams Mediterranean è un hotel che si trova a Limassol, sulla costa meridionale di Cipro. L'isola è considerata il posto più soleggiato d'Europa, baciata dai raggi del sole 340 giorni all'anno. Non è caso è chiama Sun Island (Isola del Sole). Ecco perché i turisti, anche d'inverno, non mancano. L'hotel, consapevole del primato della cittadina, è disposto a rimborsare la vacanza ai turisti sfortunati. Si sono infatti inventati una sorta di "soddisfatti. o rimborsati" in caso di meteo sfavorevole. Sul sito ufficiale questa promozione Sunshine Guaranteed viene illustrata nel dettaglio.

La struttura mette a disposizione un soggiorno omaggio (sulla prenotazione successiva) per ogni giorno in cui il sole non splende durante la permanenza e non soddisfa la Garanzia Sunshine. Nello specifico: viene considerato un giorno che non soddisfa la garanzia di City of Dreams quella giornata in cui la luce solare diretta è inferiore al 70% tra le 9:00 e le 17:00 (misurata in base ai dati di un sito specializzato di riferimento). Il calendario meterologico è infatti consultabile anche sul portale dell'albergo.

"Non c'è niente di peggio che pianificare le proprie vacanze per sfuggire al freddo e scoprire che il meteo cambia quando si arriva a destinazione – ha commentato Grant Johnson, vicepresidente senior di City of Dreams Mediterranean – A Cipro abbiamo il sole quasi tutti i giorni, ma per tranquillizzare i nostri ospiti, li invitiamo a tornare se non prendono il sole durante il loro soggiorno".