Spuntini in autostrada, un lusso secondo di Altroconsumo: quanto sono aumentati i prezzi di panini e snack Fare una pausa per mangiare in autostrada è diventato sempre più caro: secondo Altroconsumo, i prezzi dei principali prodotti sono aumentati del 4% rispetto al 2023. Un panino costa in media 7 euro, mentre una brioche quasi 2 euro.

A cura di Arianna Colzi

Pranzare in autostrada è ormai diventato un lusso. I prezzi nelle aree di servizio sono sempre più cari, come analizza Altroconsumo in un'indagine che ha coinvolto circa 22 aree di servizio tra Milano, Napoli, Roma e Venezia. Un semplice panino è ormai diventato un alimento davvero poco accessibile, che costa quasi il doppio rispetto a quello di un bar. In generale, i prezzi già alti registrano un +4% in più rispetto al 2023. Per coloro che si preparano ad affrontare un viaggio in auto per raggiungere la meta delle vacanze, fare un pit stop per mangiare potrebbe non essere così accessibile.

I costi di un panino in autostrada

Secondo l'indagine pubblicata da Altroconsumo, il prezzo medio di un panino è di 7 euro in un'area di servizio, mentre in un normale bar costa 4,20 euro. Una differenza sostanziale che fa schizzare il costo del 70% a spese dei viaggiatori. Perfino l'acqua ormai è diventata un bene prezioso: che sia naturale o frizzante, la stessa bottiglia che al supermercato costa 60 centesimi, nell'area di servizio costa in media 3 euro al litro.

Per non parlare delle bibite gassate, dall'aranciata alla cola: questi prodotti costano in media 8 euro, con l'aranciata che viene lievemente meno cara rispetto alla cola (con una differenza di circa dieci centesimi l'una dall'altra). I formati fanno la differenza nel prezzo con le bottigliette che variano dai 500ml ai 450 ml, passando per le lattine da 330 ml: seguendo il trend della shrinkflation, ossia quel fenomeno che vede una minore quantità di prodotto per un prezzo maggiore, i formati più piccoli sono anche i più cari.

I costi della colazione in un'area di servizio

Se il pranzo è salatissimo, anche la colazione non è da meno. Un cappuccino costa in media 1,84 euro, mentre una brioche 1,72, che rappresentano il 12% e il 26% rispetto al costo dello stesso periodo dello scorso anno: un aumento salato che fa venir voglia di fare colazione prima di partire e portarsi uno snack per il viaggio. Anche il caffè aumenta: oggi costa 1,35 euro in più, con un aumento del 14%. Se invece durante il viaggio voleste uno snack, per esempio un sacchetto di patatine, o un gelato per merenda, i prezzi rimangono comunque alti. Secondo Altroconsumo, la media per un gelato è di tre euro, mentre per un pacchetto di patatine il prezzo medio da Nord a Sud è di 3,13 euro. Un viaggio in auto davvero salatissimo.