Si accende l’albero di Natale dei record, il più grande del mondo: si trova in Italia

L’albero di Natale da record si trova in Italia: è il più grande del mondo ed è stato acceso il 7 dicembre, come vuole da sempre la tradizione locale.

L'Italia vanta un albero di Natale da record. È il più grande del mondo. Per ammirarlo bisogna recarsi a Gubbio, dove per il 45esimo anno il 7 dicembre si è ripetuta la tradizione dell'accensione, molto sentita in città. L'allestimento luminoso regala uno spettacolo unico, che si esprime al meglio al calar della sera, quando spiccano alla perfezione tutte le 900 luci posizionate sulle pendici del monte Ingino, in modo da formare la sagoma di un albero di Natale colorato e scintillante. Resterà acceso fino all'11 gennaio, così da accompagnare per tutto il periodo delle feste. Gubbio si trova proprio alla base del monte.

L'albero da record è entrato la prima volta nel Guinness dei Primati nel 1991, ma la tradizione risale a un decennio prima. La prima volta è stata nel 1980, su idea dell'artista Enzo Grilli. Quest'anno l'onore dell'accensione è toccato al comandante Nicasio Falica, rappresentante della Nave Scuola Amerigo Vespucci (testimonial della 45esima accensione): è stato lui a premere il pulsante per dare vita all'installazione. L'albero misura 450 metri di base, 700 metri di altezza, in cima c'è una stella che misura una superficie di circa 1.000 metri quadri disegnata da oltre 200 punti luminosi. Sono servite più di 1.300 ore di lavoro per realizzarlo, in tutta la sua maestosità. Se ne occupano sempre dei volontari, i cosiddetti alberaioli di Gubbio.

L'albero di Natale 2025 di Gubbio è molto importante perché rende omaggio alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, considerata la più bella nave del mondo nonché simbolo della Marina Militare. Il Vespucci è simbolo di valori significativi: la cooperazione tra i popoli, la collaborazione, l'impegno, il rispetto, la pace, tutte parole chiave oggi, più sentite che mai. Ecco perché l'albero 2025 vuole essere un monito, vuole lanciare un messaggio positivo, in linea con la missione educativa della Nave Scuola Amerigo Vespucci: si pone come simbolo di speranza, continuità, fratellanza e condivisione.

Non solo: c'è anche un occhio alla sostenibilità. Difatti sono state impiegate, per la realizzazione e l'accensione, tecnologie a basso impatto ambientale, impianti fotovoltaici e luci a LED, per ridurre i consumi. Al prezzo simbolico di 15 euro è stato anche possibile adottare una luce, da dedicare a se stessi o a una persona cara: un'iniziativa per entrare ancora di più nella missione di condivisione dell'Albero di Natale più grande del mondo.