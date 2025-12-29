Se fossi te, le location della serie Rai con Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci in una scena di Se fossi te

La serie Rai Se fossi te, diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri e interpretata da Laura Chiatti e Marco Bocci, porta sullo schermo una storia che mescola commedia e riflessione sui rapporti di coppia, affidandosi a un cast ricco di volti noti, tra cui Nino Frassica. Accanto alla narrazione, uno degli elementi che colpiscono maggiormente è l’ambientazione: la miniserie è stata girata quasi interamente in Friuli Venezia Giulia, scegliendo luoghi autentici e riconoscibili che diventano parte integrante del racconto. Udine, Cividale del Friuli, San Vito al Torre e Fagagna fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti, mostrando un territorio vario, fatto di città storiche, borghi e paesaggi naturali.

Piazza Matteotti a Udine

Le location della serie a Udine

Udine è uno dei principali punti di riferimento della serie e ospita diverse scene ambientate nel contesto urbano. La città, capoluogo storico del Friuli, è riconoscibile per il suo centro elegante e a misura d’uomo, dove architettura veneziana e influssi del nord Europa convivono perfettamente. Le riprese si sono concentrate soprattutto nelle zone centrali, tra piazze e strade che restituiscono un’atmosfera quotidiana e realistica, perfetta per accompagnare le dinamiche della storia. Udine offre anche diversi luoghi di interesse culturale, come il Castello che domina la città, Piazza Matteotti, Piazza della Libertà considerata una delle più belle piazze di stile veneziano e la Cattedrale di Santa Maria Annunziata. La scelta di Udine come location rafforza l’ambientazione contemporanea della serie, mostrando una città viva ma non eccessivamente caotica, ideale quindi per una commedia natalizia.

Udine, Piazza della Libertà

I luoghi di Cividale del Friuli

Cividale del Friuli, patrimonio UNESCO dal 2011, compare nella serie con i suoi scorci più caratteristici e il suo centro storico con edifici antichi. Le riprese valorizzano il legame della città con la sua storia longobarda e con il fiume Natisone, che attraversa la città creando angoli davvero suggestivi. Passeggiando per Cividale è possibile riconoscere anche il Ponte del Diavolo, uno dei simboli più noti della città, e visitare luoghi come il Tempietto Longobardo e il Museo Cristiano.

Cividale del Friuli, il Ponte del Diavolo

Le location della serie a San Vito al Torre

San Vito al Torre è sicuramente una delle location meno conosciute dal grande pubblico, ma proprio per questo interessante. Il comune si trova nella pianura friulana, non lontano da Udine, e nella serie rappresenta uno spazio più periferico e quotidiano, lontano dalle mete turistiche più battute. Le riprese qui sfruttano il contesto di paese, con strade, edifici e spazi che restituiscono un’idea di normalità e vita di provincia. San Vito al Torre non è una meta turistica classica, ma conserva elementi di interesse legati alla storia locale e all’architettura rurale, oltre a essere un buon punto di partenza per esplorare i dintorni e il territorio agricolo del Friuli centrale. San Vito è stato scelto poi per rappresentare il lavoro di Massimo, operaio in un'azienda, dando in questo modo spazio un'ambientazione industriale che contrasta in modo quasi armonico con i contesti più storici e idealizzati degli altri luoghi della serie.

Marco Bocci in una scena della serie

Fagagna e i luoghi naturali della serie

Fagagna, inserita tra i borghi più belli d’Italia, chiude il percorso delle location della serie. Il paese si trova su una zona collinare e offre una vista aperta sulla pianura friulana, elemento che viene sfruttato anche visivamente nella fiction. Le riprese mettono in evidenza il centro storico, con le sue case in pietra e le stradine, e alcune aree verdi che circondano la città. Fagagna è nota anche per la Riserva naturale regionale dei Laghetti, un’area protetta che testimonia l’attenzione del territorio per l’ambiente. Nella serie, il borgo contribuisce a creare un contrasto con le ambientazioni più urbane, offrendo uno scenario più tranquillo e naturale, coerente con i momenti di riflessione dei personaggi.