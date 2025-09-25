Le location de La ricetta della felicità: dove è stata girata la serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino
Debutta questa sera 25 settembre su Rai 1 La ricetta della felicità, la nuova fiction di quattro puntate diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino protagoniste. La serie racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi), una donna costretta a ricominciare da zero dopo la scomparsa improvvisa del marito, che approda in Romagna e trova rifugio in una pensione-piadineria dal sapore autentico, La Rotonda. Un viaggio tra sentimenti, resilienza e paesaggi suggestivi che trasformano le location romagnole in un vero personaggio della storia. Da Rimini a Cesenatico fino a Ravenna, ecco le location dell'Emilia-Romagna dove è stata girata la serie.
Dove si trova la città Marina Romagna, la città non esiste nella realtà
La fiction è ambientata nella città immaginaria di Marina di Romagna, che raccoglie le caratteristiche più rappresentative della Riviera romagnola, in particolare delle città di Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna. Il paesaggio che fa da scenario mostra i suggestivi borghi della Riviera, il mare, le spiagge, le discoteche e le balere. Insomma, un vero e proprio panorama autentico e genuino, che invita lo spettatore ad immergersi nella cultura emiliana. Le ambientazioni sono assolutamente pittoresche, si incontrano il calore e l'accoglienza tipici dei romagnoli.
I luoghi in romagna dove è stata girata la serie
La Riviera diventa quindi lo scenario ideale per una storia commovente, incentrata sul potere della rinascita.
Con uno dei più grandi patrimoni archeologici d'Italia, Rimini è una città che va oltre al mare e alle spiagge piene di giovani. Mostrando una forte identità culturale, Rimini è in grado di coniugare antico e moderno, grazie alla sua movida, alla sua vivace offerta enogastronomica, ma soprattutto alla tranquillità di un centro storico ricco di monumenti spettacolari come l'Arco d'Augusto.
Come Rimini, anche Riccione è in grado di offrire un mix perfetto di eleganza, divertimento e relax, grazie alle sue lunghe spiagge, alle spettacolari ville e alle numerose gallerie d'arte. Cervia, invece, è nota per le sue vaste aree verdi, le saline, le spiagge premiate con Bandiere Blu e la vicinanza a Milano Marittima, che offre quindi la possibilità di una vivace vita notturna. Cesenatico e Ravenna sono le due città che forse più di tutte offrono una storia importante. Cesenatico è nota per il suo fascino storico e marinaro, grazie anche al Porto Canale Leonardesco con le sue imbarcazioni del Museo della Marineria e le case colorate. Il cuore della città è stato progettato proprio da Leonardo da Vinci nel 1502 (da qui il nome del Porto), è un luogo iconico che ospita storiche imbarcazioni galleggianti e un'atmosfera tipica del borgo di pescatori, con la presenza di testimonianze storiche legate a personaggi come Garibaldi.
Infine, Ravenna ospita ben otto monumenti del Sito Unesco, proclamati nel 1996 Patrimonio dell’Umanità. I suoi straordinari edifici paleocristiano-bizantini permettono di fare un tuffo del passato, ma sono soprattutto i mosaici contenuti al loro interno a destare stupore nei viaggiatori. Ravenna costudisce il più completo e ricco patrimonio di mosaici, grazie alla loro straordinaria qualità artistica, all'ottima conservazione dell'arte paleocristiana e bizantina più preziosa al mondo e alla loro profondità iconografica, che racconta la storia di un'epoca.
Con i suoi paesaggi tra mare e borghi ricchi di storia, La ricetta della felicità non è solo una storia di rinascita personale, ma anche un omaggio alla Romagna e alla sua vitalità. Le location diventano fondamentali per narrare le vicende dei personaggi, restituendo autenticità e calore alla trama. È lì, tra una piadina condivisa e un orizzonte sul mare della Riviera, che Marta e gli altri protagonisti trovano la forza di ricominciare.