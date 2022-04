Sangiovanni nel vuoto a 140 metri d’altezza: dove è stato girato il nuovo video di Cadere e Volare È stato lanciato il video del nuovo singolo “Cadere Volare” di Sangiovanni in cui si vede un ponte sospeso nel vuoto. Scopriamo dove sono state realizzate le riprese.

A cura di Clara Salzano

Sangiovanni nel nuovo video di Cadere Volare

È uscito il video del nuovo singolo "Cadere volare" del cantante Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian. Diventato famoso dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha conosciuto anche la fidanzata Giulia Stabile, e l'esibizione a Sanremo 2022, Sangiovanni sta vivendo un momento di grande successo. Il nuovo singolo Cadere volare titola anche il suo primo album usciti da pochi giorni. Nel video della canzone il cantante vicentino cammina su un lungo ponte sospeso che esiste davvero, Vediamo dove sono state realizzate le riprese.

Sangiovanni sul ponte sospeso

Dove si trova il ponte sospeso del video di Sangiovanni

Il ponte del nuovo video di Sangiovanni per il singolo Cadere volare è una struttura che esiste davvero. Si trova in Italia ed è il ponte tibetano più alto d'Europa. Si chiama appunto "ponte nel cielo" perché camminarci sopra dà la sensazione di passeggiare sulle nuvole.

Il ponte nel cielo del video di Sangiovanni

Il Ponte nel cielo sorge a 140 metri di altezza in Valtellina e collega la frazione di Campo di Tartano al maggengo di Frasnino. Dalla struttura da record, lunga 234 metri, si gode inoltre di una vista mozzafiato delle Alpi Retiche.

Una scena del video Cadere volare di Sangiovanni

Guardare il nuovo vide di Sangiovanni in cui cammina sul ponte tibetano più alto d'Europa trasmette un senso di vertigine come racconta anche il giovane cantante vicentino con le parole del nuovo singolo. Tutto vestito di giallo e steso a 140 metri di altezza, Sangiovanni sfida il vuoto per raggiungere i suoi obiettivi.