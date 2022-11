Salto de Castro: il paese che si può comprare al costo di un bilocale 44 abitazioni, un bar, una chiesa, una scuola e un ostello, costituiscono il piccolo villaggio di Salto de Castro ora in vendita al prezzo di una casa.

A cura di Clara Salzano

Salto de Castro

Per chi desidera cambiare vita può scegliere di trasferirsi dalla città in campagna, in un rifugio di montagna o comprare un intero paese tutto per sé. Si tratta dell'annuncio di Salto de Castro, villaggio di 44 abitazioni nel nord-ovest della Spagna, al confine con il Portogallo, che è in vendita al costo di un bilocale a Milano.

La diga di Castro

È da oltre 30 anni che Salto de Castro e ora è in vendita al costo di 260.000 euro. Il piccolo paese che comprende 44 abitazioni, un bar, una chiesa, una scuola, una piscina comunale e una vecchia caserma, si trova a tre ore di auto da Madrid, nella provincia di Zamora, in Spagna. Il villaggio fu edificato negli anni Settanta come insediamento per gli operai della società di produzione di elettricità Iberduero che dovevano costruire la diga di Castro. I lavoratori con le loro famiglie abbandonarono la zona negli anni Ottanta per altre esigenze lavorative.

Il paese di Salto de Castro e la diga

Salto de Castro ha tutto ciò che serve ad un piccolo paese. Attualmente è di proprietà di un unico imprenditore che aveva acquistato il paese all'inizio degli anni 2000 per trasformarlo in una località turistica. A causa della crisi del 2008 l'attuale proprietario non è riuscito a realizzare il suo progetto di rendere Salto de Castro una sorta di Salto de Saucelle, vicino Salamanca, che ha una storia simile e oggi è un complesso turistico di case rurali, hotel e ristoranti di successo.

Il paese abbandonato

La Royal Invest è la società che rappresenta il proprietario, che ha 80 anni, e che ha messo l'annuncio di vendita sul sito Idealista per attrarre nuovi acquirenti che possano avere più tempo e possibilità di realizzare i propri sogni. Secondo quanto ha riferito la Royal Invest sono state fatte già oltre 300 proposte di acquisto da varie parti del mondo e c'è anche un potenziale acquirente che avrebbe già depositato una caparra. Inizialmente Salto de Castro era stato messo in vendita per 6,5 milioni di euro ma, senza acquirenti e con molti edifici vandalizzati, il prezzo è crollato a 260.000 euro che oggi è il prezzo per un appartamento con una camera da letto a Madrid, Barcellona o nelle principali città italiane.