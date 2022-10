Lo yacht del futuro che naviga a costo zero grazie all’energia solare Innovazione, sostenibilità, sicurezza e comfort, sono i principi alla base dello yacht Futura 101 Hybrib che grazie a pannelli fotovoltaici a scomparsa può navigare a costo zero, con il solo uso dell’energia solare.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht del futuri di Fabiani Yacht

Lo yacht del futuro non può prescindere dal rispetto dell'ambiente. L'emergenza climatica è ormai un esigenza primaria per tutti e il cantiere livornese Fabiani Yacht ha presentato al salone nautico di Genova la sua ultima creazione ibrida, Futura 101 Hybrib. Si tratta di uno yacht di lusso 100% sostenibile che, oltre a navigare in modalità tradizionale con due motori diesel, può anche viaggiare in totale silenzio e a costo zero grazie all'energia solare.

Futura 101 Hybrib

L'ibrido è il futuro della navigabilità per il cantiere made in Italy Fabiani Yacht. Il suo mega yacht Futura 101 Hybrib è dotato di un rivoluzionario sistema solare, abbinato alla propulsione elettrica, a scomparsa. I pannelli fotovoltaici che forniscono energia all'imbarcazione, affinché si possa muovere a costo zero, fuoriesco dalla struttura quando le condizioni di sole lo consentono per ricaricarsi. Il progetto si basa sugli stessi standard green degli altri modelli della gamma Fabiani Yacht ma ulteriormente migliorati.

I pannelli solari di Futura 101 Hybrib

Innovazione, sostenibilità, sicurezza e comfort, sono i principi alla base dello yacht Futura 101 Hybrib che grazie a pannelli fotovoltaici a scomparsa può navigare a costo zero, con il solo uso dell'energia solare. Lo yacht ha una lunghezza di 28,8 metri e si sviluppa su quattro livelli con 190 metri quadrati di superficie destinata ai pannelli solari a scomparsa.

Il parco fotovoltaico è a scomparsa su Futura 101 Hybrib

Il mega yacht risulta dotato così di un vero e proprio parco fotovoltaico che rende sostenibile e autosufficiente Futura 101 Hybrib anche durante la navigazione. Con un andatura lenta, silenziosa e completamente sostenibile, lo yacht può raggiungere i 6/8 nodi, come se passeggiasse sull'acqua , in modo autosufficiente e a costo zero, per chi sa apprezzare la vita slow senza rinunciare al lusso e al comfort.