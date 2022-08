Un tappetto galleggiante per produrre energia elettrica dalle onde del mare Sea Wave Energy Limited (SWEL) ha sviluppato un innovativo convertitore che produce energia dalle onde del mare producendo livelli di potenza sostanziali a un costo eccezionalmente basso.

A cura di Clara Salzano

Waveline Magnet di SWEL

Con la crisi energetica in atto trovare fonti di energia rinnovabile si configura come una necessità impellente. Sea Wave Energy Limited (SWEL), una società di ricerca e sviluppo con sede a Cipro e nel Regno Unito, ha sviluppato un innovativo convertitore di energia delle onde. Si chiama Waveline Magnet e consente di produrre energia dal movimento continuo delle onde.

SWEL ha ideato Waveline Magnetic

Il convertitore di energia delle onde Waveline Magnet è frutto di dieci anni di ricerca del CEO e inventore di SWEL, il Sig. Adamos Zakheos. Oggi l'azienda opera con strutture di test onshore e offshore a Cipro e Regno Unito dove viene svolta la ricerca e lo sviluppo dei dispositivi. Il WaveLine Magnet è stato recentemente testato e la produzione di energia di questo convertitore di energia delle onde è risultato rispettoso dell'ambiente ed efficiente. L'ultimo modello brevettato può produrre livelli di potenza sostanziali a un costo eccezionalmente basso.

Leggi anche Lo yacht sostenibile che si trasforma in una villa galleggiante con terrazze, cinema e piscina

Il dispositivo galleggiante ha la forma di una spina dorsale che segue perfettamente il movimento delle onde e sfrutta l'energia delle onde e la converte in elettricità. Waveline Magnet può essere utilizzato non solo per produrre energia pulita ma per la desalinizzazione dell'acqua, la protezione dall'erosione costiera, la produzione di elettricità, l'agricoltura marina e la produzione di idrogeno offshore. Il convertitore costituisce un'alternativa economica per la produzione di energia, a bassa manutenzione e rispettosa dell'ambiente rispetto alle tecnologie tradizionali. Il dispositivo è flessibile e modulare in modo da seguire perfettamente il movimento delle onde in questo modo è possibile regolare la quantità di energia estratta dall'onda senza interruzioni. Grazie al design semplice e modulare di Waveline Magnetic il dispositivo può essere facilmente prodotto, riparato, mantenuto, trasportato e riciclato.