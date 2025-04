video suggerito

Sagre, fiere ed eventi nel weekend dal 1 al 4 maggio: cosa fare regione per regione Sagre, concerti, musei: questo weekend c'è l'imbarazzo della scelta con tanti eventi in programma in tutta Italia da giovedì 1 maggio (Festa dei lavoratori) alla domenica.

A cura di Giusy Dente

Mostra Internazionale dell'Artigianato

Il fine settimana che sta per arrivare potrebbe essere l'ideale per trascorrere qualche giorno di vacanza e godersi la primavera all'aria aperta. C'è infatti la possibilità di fare un lungo ponte, approfittando del weekend che cade a ridosso dell'1 maggio: con un solo giorno di ferie (il venerdì 2 maggio) si può stare off per quattro giorni. Via libera a viaggi brevi, gite fuori porta, scampagnate, pic-nic; ma anche chi resterà in città avrà l'imbarazzo della scelta. Tanti sono gli eventi in programma in tutta Italia.

Villaggio dei Fiori e mercatini in Lombardia nel weekend dal 1 al 4 maggio

Il primo evento da segnalare è il Villaggio dei Fiori Springmania PuraVida Farm di San Martino Siccomario, alle porte di Pavia. Il parco è pronto ad aprire le sue porte proprio nel primo weekend di maggio. In particolare c'è in programma 1, 3 e 4 maggio 2025 "Api e farfalle danzanti": sarà possibile ammirare le performance di api danzanti alle prese con le loro coreografie, per lasciare a bocca aperta grandi e piccini. Sempre a Pavia, appuntamento dalle 10:00 alle 18:00 presso l'Allea di viale Matteotti per il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle Cose che torna giovedì 1 maggio 2025 con bancarelle ricche di occasioni dove fare affari. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Disponibili sui banchi del mercato: libri, dischi, abbigliamento, calzature e accessori per la casa.

Villaggio dei Fiori Springmania

Grazie a Ville Aperte in Brianza si potranno ammirare le dimore più belle del territorio, rese eccezionalmente accessibili e aperte al pubblico. Dal 3 all'11 maggio apriranno le porte 42 luoghi culturali di 36 comuni sparsi in 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Varese, Lecco e Como. Si tratta di dimore storiche e giardini esclusivi. Il tradizionale concerto inaugurale di domenica 3 maggio alle ore 18.00 nella Villa Sottocasa di Vimercate aprirà ufficialmente la manifestazione. Prenotazione gratuita nella sezione eventi del sito ufficiale. Infine, domenica 4 maggio 2025 nell'area cani del Parco 2 Giugno alla Porada di Seregno (MB) si terrà il 28esimo BulldogDay del CABI – Club Amatori Bulldog Inglese, raduno cinofilo amatoriale benefico dedicato ai bulldog inglesi di tutta Italia, evento gratuito e aperto a tutti.

Ville Aperte in Brianza

Cibo e musica in Emilia Romagna

Bologna ospita il tradizionale concertone del Primo maggio in piazza Maggiore. L'appuntamento è dalle 16 fino a mezzanotte per una giornata all'insegna della musica. La Festa dei lavoratori viene celebrata in città anche presso il cinema Modernissimo di Bologna con una programmazione studiata ah hoc per l'occasione: Fantozzi con Paolo Villaggio, Tempi moderni di Charlie Chaplin, Manodopera di Alain Ughetto, Io Daniel Black di Ken Loach, The Substance di Coralie Fargeat. A Ponte dell’Olio in provincia di Piacenza, invece, i più golosi si potranno godere la Fiera della pancetta dop.

Tomaso Binga, Alfabeto pop, F di Fiori, 1976–1977. Courtesy Archivio Tomaso Binga, Roma

Il Comicon a Napoli e gli eventi in Campania nel weekend del 1 maggio

In Campania occhi puntati sul coloratissimo Comicon: quattro giorni di festival dove sono attesi 183.000 visitatori e decine di ospiti tra cui Max Pezzali (che presenterà il suo nuovo comic book), Asia Argento, Caterina Guzzanti, Tecla Insolia. Sono ben 537 gli eventi di questa edizione in programma nei giorni 1, 2, 3 e 4 maggio a Napoli. In città al via anche SuperJUMP il Parco Gonfiabili più grande d’Italia aperto fino all'11 maggio, un'esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni. Sul fronte culturale è a disposizione dei visitatori al museo Madre la mostra Euforia Tomaso Binga, a cura di Eva Fabbris con Daria Khan, exhibition design Rio Grande: è la sua più ampia retrospettiva, comprendente più di centoventi opere tra installazioni, fotografie, collage, documenti, testimonianze di performance, alcune inedite o provenienti da musei e collezioni private.

Comicon 2024

Il Concertone a Roma e gli appuntamenti nel Lazio il prossimo weekend

Il Concertone del primo maggio è l'evento principale di queste giornate, che animerà come di consueto Roma in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti che saliranno sul palco: Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Bunori Sas, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi. La capitale offre ovviamente ampia scelta sul fronte culturale. In particolare è da segnalare l'iniziativa di domenica 4 maggio, prima domenica del mese, quando sarà possibile visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Alcuni esempi: aperti a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, l'Area Sacra di Largo Argentina, i Fori Imperiali.

Le sagre in Toscana

L'1 maggio è l'ultimo giorno per godersi la Mostra Internazionale dell'Artigianato a Fortezza dal Basso a Firenze. Nella stessa giornata si chiude la Mostra Mercato di Piante e Fiori organizzata dalla Società Toscana di Orticultura. A Montespertoli torna la Sagra del cinghiale che si svolgerà nei giorni 1-2-3 e 4 maggio 2025 con un ricco menu a disposizione per gustare le prelibatezze del territorio. A Scarperia nei giorni 1, 3 e 4 maggio si terrà invece la Sagra del tortello e del prugnolo dedicata al prodotto locale.

Mostra Internazionale dell'Artigianato

Gli eventi del weekend in Piemonte

Borgofranco d'Ivrea si prepara ad accendere i riflettori sulla cultura locale con la quinta edizione di Borgolibri in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio. Il Festival letterario dal 2019 valorizza autori, artisti e realtà culturali del Piemonte e della Valle D’Aosta. Sul fronte culinario, invece, la scelta è ampia: Sagra dell’Agnolotto e del Canestrello dal 1° al 4 Maggio 2025 a Polonghera (Cuneo), Sagra dell’Asparago Saraceno il 4 maggio 2025 a Vinchio (Asti), Sagra del Gorgonzola fino al 4 maggio a Cavallermaggiore (Cuneo), Sagra del Risotto il 3 e 4 maggio 2025 a Sessame (Asti).