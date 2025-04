video suggerito

Cosa fare il giorno del 1 maggio 2025 a Roma: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori Cosa fare a Roma il primo maggio per la festa dei lavoratori? Oltre al Concertone in piazza San Giovanni, la Capitale offre innumerevoli eventi musicali e non solo.

A cura di Enza Savarese

Tra chi vuole scatenarsi a ritmo di musica a chi preferisce perdersi tra i musei della città eterna, Roma non manca certo di eventi in programma per il primo maggio. Per la festa dei lavoratori la Capitale offre eventi musicali, culturali ma anche religiosi. Tra il Concertone in piazza San Giovanni allo spettacolo di Jovanotti all'Eur vediamo nel dettaglio quali sono gli spettacoli in programma a cui poter partecipare.

Tutti i musei statali sono aperti a Roma per il 1 maggio

In occasione della Festa dei Lavoratori il sito del Ministero della Cultura informa i musei che resteranno aperti nella festa nazionale con gli orari e le modalità di visita normali. In particolare le strutture aperte al pubblico nella Capitale sono:

Castel Sant'Angelo

Pantheon

Galleria Spada

Casa Museo Boncompagni Ludovisi

Casa Museo Hendrik Christian Andersen

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Casa Museo Mario Praz

Museo Giacomo Manzù

Chiusi i musei civici per la giornata del 1 maggio

Ad essere chiusi invece per la festa nazionale sono i musei civici della Capitale. Le strutture come quella dei Musei Capitolini o dell'Ara Pacis non potranno essere visitati per tutta la giornata del primo maggio. Unica eccezione è per i Musei dei Fori Imperiali. La struttura è aperta al pubblico anche nella Festa dei Lavoratori ad l'ingresso gratuito con il Biglietto Forum Pass.

Gli eventi in programma

L'evento più atteso a Roma il primo maggio è come di consueto il Concertone in piazza San Giovanni. L'annuale spettacolo organizzato dalla CGIL, CISL e UIL per la giornata dei lavoratori ha l'intento di unire in una grande festa musicale dalla durata di quasi dieci ore, ma anche di far riflettere. Oltre ai cinquanta artisti attesi, sul palco si porterà anche il tema della salute e della sicurezza sui luoghi del lavoro.

Altro evento musicale è quello di Jovanotti al Palazzo dello Sport. Il cantante suonerà il primo maggio nella sua settima data romana, a cui seguiranno altri spettacoli anche il 2,24,25,27 e 28 maggio. Un vero e proprio record che è quasi tutto sold out.

Per chi preferisce gli eventi sportivi, dal 29 aprile e fino al'18 maggio il Foro Italico ospita gli Internazionali di Tennis. Il torneo internazionale della BNL d'Italia è quest'anno particolarmente atteso perché segnerà il ritorno di Jannik Sinner sul campo da tennis dopo la sospensione per il caso clostebol.

Gli eventi non mancano anche per i fedeli. Dal primo maggio fino al quattro è in programma il Giubileo dei Lavoratori. Il Vaticano ospiterà i lavoratori, con associazioni e sindacati che arriveranno in pellegrinaggio da tutta Italia per attraversare la Porta Santa.