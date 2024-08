video suggerito

Sagre estive nel weekend del 3 e 4 agosto 2024: le feste e gli eventi in Italia regione per regione Ad agosto 2024 sono tante le feste, gli appuntamenti e le sagre che animano le serate estive, sia per chi è in vacanza, sia per coloro che sono rimasti in città: ecco gli appuntamenti nelle principali regioni d'Italia, dalla Lombardia alla Campania.

A cura di Arianna Colzi

Per molte persone agosto fa rima con vacanze dal lavoro. Sono tante, però, le persone che, per scelta o necessità, non possono partire anche per brevi viaggi. Per questo in città, al mare o in montagna, anche nel weekend 3 e 4 agosto, come in quello appena trascorso, ci sono sagre, feste ed eventi in programma da Nord a Sud per allietare le serate e i weekend estivi. Scopriamo le sagre del fine settimana tra Puglia, Toscana, Campania e Lombardia.

Le sagre estive in Puglia

Per il weekend del 3 e 4 2024 buona musica e cibo locale a Quasano, nel comune di Toritto in provincia di Bari con la Sagra della Cervellata, un'iniziativa dedicata alla salsiccia tipica di Toritto. Sabato 3 agosto appuntamento nel comune di Valenzano, in centro, spazio a Saperi&Sapori: cibo, artigianato, musica e talk in questo appuntamento dedicato al Mediterraneo e alle sue culture. A Conversano, invece, appuntamento con Le Notti della Contea il 2,3,4 agosto. È un evento storico dove si rievoca l'atmosfera medievale, tra giocolieri e menestrelli, falconeria, un corteo storico e tutta la gastronomia medievale.

Un vicolo di Conversano

Feste e sagre in Toscana nel weekend del 3 e 4 agosto

Anche in Toscana non mancano gli appuntamenti. A Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, sabato 3 agosto si tiene la Festa Medievale: nel centro storico del paese si tiene la Festa Medievale tra cortei storici, musicisti, sbandieratori, dame e cavalieri. Inoltre, spazio anche per il percorso degustativo e il mercato artigianale. Per coloro che non si lasciano abbattere dalle alte temperature, a Scansano, paese in provincia di Grosseto noto per il Morellino di Scansano, questo weekend ci sarà la sagra della Lasagna. Organizzata dalla Pro Loco del posto ci saranno le più classiche lasagne al ragù oppure quelle al pesce con gamberetti e salmoni. Per chi vuole provare altri piati, però, spazio anche ai tortelli al ragù o a quelli burro e salvia. Il tutto condito con musica dal vivo. A Mignano, in provincia di Arezzo, ecco la Festa Contadina che si tiene domenica 4 agosto 2024. Domenica 4, poi, al porto dell'isola del Giglio si tengono i festeggiamenti Patronali e Popolari per San Lorenzo 2024, ossia il Palio Marino: tanti i concerti e le gare remiere tra i rioni.

Il porto dell'isola del Giglio

Gli eventi e le sagre estive nel Lazio

Primo weekend ricco di eventi e appuntamenti anche nel Lazio. A Caspiera, in provincia di Rieti, dal 3 al 6 agosto si tiene la Sagra degli Stringozzi, una pasta lunga e dalle dimensioni rettangolare, tipica dell'Umbria, delle Marche e del Lazio. A Trebulana a Monteleone Sabino spazio alla Sagra delle Fettuccine mentre la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini anima Ascrea, in provincia di Rieti. Ad Anguillara Sabazia, il 3 e il 4 agosto, si tiene la Sagra delle Pizzole. Allo Stadio Palatino, invece, per chi rimane a Roma spazio a Filosofia sotto le stelle, un appuntamento gratis che si tiene sabato 3 agosto all'aperto.

Lo Stadio Palatino a Roma

Feste e sagre in Campania

Anche in Campania sono tante le sagre e le feste del weekend del 3 e 4 agosto 2024. A Visciano, nel comune di Napoli, si conclude questo fine settimana la Festa Bavarese. Per gli amanti della birra, torna la festa dedicata alla birra tedesca. Altro appuntamento a Villammare, in provincia di Salerno, con Gusto Italia in tour: la fiera enogastronomica e dell'artigianato fa tappa in questo piccolo borgo di mare dove vengono presentate i tanti prodotti tipici del Made in Italy. Sempre in provincia di Salerno, appuntamento con la Festa del Pane e della Civiltà Contadina a Trentinara che si conclude questo weekend. In provincia di Avellino, a Lapio, si tiene questo weekend il Fiano Love Fest, la manifestazione che celebra il vino DOCG prodotto nei vigneti circostanti, il Fiano di Avellino. Infine, spazio alla Sagra del Cicatiello e del Greco di Tufo a Chianche, in provincia di Avellino: in questo weekend, infatti, sarà possibile consumare la pasta tipica del Sannio accompagnata dal vino tipico delle zone di Avellino, il Greco di Tufo DOC.

La locandina della Sagra del Cicatiello

Le sagre estive in Lombardia nel weekend del 3 e 4 agosto

In Lombardia, tra afa e città deserte, per coloro che sono rimasti a casa non mancano gli appuntamenti estivi. Dalla Sagra del pesce a Senago (Monza e Brianza), che si conclude questo weekend, così come il Seregno Sound Festival, passando per le Vacanze nel borgo a Lazzate (Monza e Brianza), sono tanti gli appuntamenti estivi a cui partecipare. Gli altri appuntamenti da non perdere: c'è Festa Democratica, dal 27 luglio al primo settembre 2024 a Vigevano (Pavia), Festa in collina, dall'1 al 4 agosto 2024 a Corvino San Quirico (Pavia), la Sagra dei capù, dall'1 al 4 agosto 2024 ad Angolo Terme (Brescia). La Sagra del mirtillo dall'1 al 4 agosto 2024 a Rasura (Sondrio) e la Fiera di Santo Stefano il 3 agosto 2024 a Vimercate (Monza e Brianza) sono altri due appuntamenti per passare le calde serate estive in compagnia.

Vigevano