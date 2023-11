Sagre d’autunno nel weekend dell’11 e 12 novembre 2023: gli eventi in Italia regione per regione Nel weekend dell’11 e 12 novembre 2023 sono in programma feste e sagre da nord a sud del Paese: protagonisti i prodotti locali, dalla Festa della Mela Annurca in Campania (Maddaloni) alla Fiera del Tartufo Bianco di Alba (Piemonte).

A cura di Giusy Dente

Cosa fare nel weekend dell'11 e 12 novembre 2023? Nonostante il freddo inizi a diventare pungente, nessuno può resistere al fascino di una giornata in compagnia circondati da musica, vino e buon cibo. Le sagre autunnali sono gli eventi perfetti per vincere la pigrizia e scoprire i sapori e i profumi del periodo, tutte le prelibatezze locali. Ogni regione organizza feste a tema. Lazio, Campania, Umbria, Lombardia, Piemonte, Abruzzo dedicano sagre ai funghi, alle immancabili castagne, al tartufo, all'olio, alle mele: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

La Festa della Mela Annurca in Campania

In Campania è in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre a Valle di Maddaloni la 29esima edizione della Festa della Mela Annurca. Questo è un prodotto locale molto rinomato, a cui è dedicata questa festa pensata per gustare le prelibatezze che vedono la mela protagonista. Sempre in provincia di Avellino, ma Sant’Angelo dei Lombardi, è prevista invece negli stessi giorni La Sagra delle Sagre, dedicata alla gastronomia e all'artigianato locali. In programma anche il Festival di San Martino Musica, Zeppole e Vino, l’Antica Fiera di San Martino nel centro storico di Solopaca; domenica, invece, è la volta dell'appuntamento a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, con Le Domeniche dell’Olio.

Le sagre in Abruzzo

Dall'8 al 12 novembre Bellante, in provincia di Teramo, ospite la 14esima Sagra della Polenta. Nella stessa provincia è in programma anche la Fiera di San Martino a Nereto, nei giorni 11 e 12. A queste si aggiungono: la Festa dell’Olio Nuovo a Frisa (CH), la Fiera della Capra a Beffi (AQ).

Cosa fare in Toscana

Cosa fare in Toscana nel weekend del 12 e 13 novembre? È in programma la Sagra del Cinghiale a Riparbella, evento molto atteso giunto ormai alla 50esima edizione, dedicato ai prodotti tipici locali. Grande attesa c'è anche per Festa dell’Olio a Montemurlo, che animerà la provincia di Prato negli stessi giorni. Si aggiungono a queste anche la Festa del Bucounto a Civitella Marittima, giunta alla 15esima edizione e la Sagra del Cinghiale a Chianni, nella provincia pisana. Quest'ultima si ripeterà anche nel fine settimana successivo e per partecipare è necessario effettuare la prenotazione online.

Nel Lazio si festeggia San Martino

Nel Lazio si festeggia San Martino. La terza edizione della Festa dell’olio si terrà a Collevecchio tra musica, danze, degustazioni ed esposizioni dei prodotti tipici. Sabato 11 novembre cantine aperte a partire dalle ore 19.30 a Petrella Salto, in provincia di Rieti, per la Festa di San Martino dedicata al vino. Si festeggia San Martino anche a Bolsena sabato 11 novembre, con una serie di stand gastronomici aperti in piazza Matteotti a partire dalle ore 16.00 con possibilità di assaggiare i prodotti locali. Festa di San Martino anche a Castel Sant'Elia, in provincia di Viterbo: l'appuntamento è sabato 11 novembre dalle ore 17.00 presso Palazzo Coppo.

Gli eventi in Lombardia

Polentinfesta è il grande evento in programma a Suzzara (Mantova) dal 9 al 12 Novembre. Alla polenta, eccellenza della gastronomica lombarda, sono dedicati altri due eventi autunnali, dal 10 al 12 novembre: la Sagra della Polenta Taragna a Cologno al Serio (Bergamo), la Sagra della Polenta Taragna a Spirano (Bergamo) e la Pulentada a Lavagna di Comazzo (Lodi). Andrà invece avanti fino al 19 novembre la Festa del Torrone di Cremona.

Il Piemonte celebra il tartufo

In Piemonte gli appuntamenti più importanti sono dedicati al tartufo. La prima è la Festa del Tartufo Bianco, in programma dal 10 al 12 novembre 2023 a Rivalba (Torino). C'0è poi la famosa Fiera del Tartufo Bianco di Alba iniziata il 7 ottobre, che andrà avanti fino al 3 dicembre nella provincia di Cuneo. Da segnare in calendario anche: Sagra della Rapa dal 10 al 12 novembre a Druento (Torino), Fiera di San Martino dal 10 al 14 novembre a Chieri (Torino), Cavoli Tuoi il 12 novembre a Mondovì (Cuneo), Gran fritto misto alla piemontese nei giorni 11 e il 12 novembre a Vigliano d’Asti.

Dove andare in Emilia Romagna

Il Festival internazionale del tartufo bianco si svolge annualmente a Savigno (Bo). Quest'anno la festa è iniziata l'1 novembre e si chiuderà il 19, dunque anche questo weekend sarà possibile immergersi nelle atmosfere allegre della piccola frazione del comune di Valsamoggia. Le botteghe del paese e le aziende agricole locali espongono i loro prodotti di qualità, con protagonista il rinomato tartufo bianco. Spazio anche al tartufo nero, con la Fiera del tartufo nero di Fragno e La Fiera del Tartufo di Viano, entrambe domenica 12 novembre. Ancora tartufo con la Sagra del tartufo bianco del Bidente a Cusercoli e Civitella di Romagna il 12 novembre.

Cosa fare in Basilicata

È l'ultimo weekend per godersi le atmosfere di festa di Ttlp: il gusto del Pollino a Viaggianello, in provincia di Potenza. La fiera si chiude 11 e 12 novembre. A disposizione dei visitatori degustazioni di funghi, street food e funghi, ma anche mercatini e stand dove fare acquisti.

La Sagra della Castagna in Calabria

La festa autunnale più antica della Calabria è la Sagra della Castagna a Sant'Agata di Esaro, in provincia di Cosenza: è pronta ad accogliere i visitatori dal 10 al 12 novembre, per la sua 49esima edizione. A loro disposizione tanti espositori con spazi dedicati all'artigianato locale, ai prodotti tipici della gastronomia e tanto altro.

Bollito e baccalà in Veneto

La Fiera del bollito con la pearà scalderà i palati dei visitatori a Isola della Scala, in provincia di Verona, da giovedì 9 a domenica 26 novembre. È un prodotto tipico locale. In particolare la pearà è una salsa a base di midollo arricchita con aromi e spezie, ingredienti poveri della cucina dei contadini. In programma anche (da venerdì 10 a domenica 12 e poi ancora da venerdì 17 a domenica 19 novembre) la Festa del baccalà a Borgoricco, in provincia di Padova.

Gli eventi in Friuli Venezia Giulia

C'è la Festa dell'oca e del vino novello in programma nel fine settimana a Lavariano, in provincia di Udine. A questa si aggiunge la famosa Festa della pitina a Tramonti di sopra in provincia di Pordenone nei giorni 11 e 12 novembre. La pitina è un salume tipico locale, una sorta di polpetta di carne stagionata e affumicata.

Le sagre in Sicilia

Queste le sagre del weekend in tutta l'isola: Festa di san Martino presso Palazzo Adriano (PA), Sagra dell'Ulivo a Pollina (PA), Fungo Ferla Fest a Caltavuturo (PA), Sagra di San Martino a Milazzo (ME), Festa San Martino a Ragalna (CT), Festeggiando San Martino a Frazzanò (ME).

La Sagra del Fungo cardoncello in Puglia

Sabato 11 e domenica 12 novembre torna la Sagra del fungo cardoncello a Ruvo di Puglia. Anche il programma di questa XVIII edizione è ricco di eventi: visite guidate, spettacoli, concerti e ovviamente degustazioni a base del prodotto locale.

Formai dal Mont in Trentino Alto Adige

Gli amici del Trentino Alto Adige possono fare un salto all'evento Formai dal Mont, che si svolge a Rallo in provincia di Trento dall'11 al 12 novembre. Si tratta di una rassegna interamente dedicata ai formaggi della Val di Non, della Val di Sole e dell'Altopiano della Paganella.

Dove andare in Umbria

In Umbria dal 12 al 19 novembre sono i giorni della Festa dei Frantoi e dei Castelli: l'appuntamento è a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. L'evento è strutturato in degustazioni, visite guidate, possibilità di trekking, passeggiate ed escursioni alla scoperta del paesaggio.

Art & Ciocc, un evento goloso in Valle d'Aosta

Per gli amanti del cioccolato, Art & Ciocc è una tappa imperdibile. Si tratta di un goloso evento dedicato al cioccolato, in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre in piazza Chanoux ad Aosta. La Castagnata di Lillanes vanta una storia longeva: ben 66 edizioni. Quest'anno la festa è in programma venerdì 10 e sabato 11 novembre.

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco nelle Marche

Nella provincia di Pesaro e Urbino continua la 58esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna: l'appuntamento è 11 e 12 novembre. In provincia di Ancona, a Scapezzano di Senigallia, arriva invece la 21esima edizione della Festa dell'Olio Nuovo.