Sagre d’autunno in Italia: tutti gli appuntamenti nel weekend del 21 e 22 ottobre Da nord a sud del Paese, nel weekend del 21 e 22 ottobre sono in programma tantissime feste e sagre. Spopolano quelle della castagna, dei funghi e del tartufo.

A cura di Giusy Dente

Nel weekend del 21 e 22 ottobre 2023 sono in calendario diversi appuntamenti che coinvolgono le varie regioni d'Italia, incentrate su ciò che ciascuna regione ha di tipico da offrire: sagra della zucca, sagra della castagna, sagra dell'uva, sagra del vino. Le opzioni non mancano. Il freddo e la pioggia autunnali non sono motivi sufficienti per scoraggiare gli appassionati di sagre. Questo periodo dell'anno è denso di eventi dedicati ai sapori e ai profumi del momento, con appuntamenti dedicati alle eccellenze del nostro territorio. L'Italia in questo periodo offre una moltitudine di specialità regionali, a cui ovviamente sono dedicate specifiche sagre da nord a sud del Paese. Qui si raccolgono coloro che sono alla ricerca di un ambiente conviviale, di buon cibo, chi vuole trascorrere qualche ora spensierata lontana dal caos cittadino.

La Sagra della Castagna in Abruzzo

L'Abruzzo brulica di eventi questo weekend. Torna un appuntamento che accompagna la città da ben 35 anni: la Sagra della castagna a San Felice d'Ocre, in provincia de L'Aquila, con un menu da leccarsi i baffi. A questa si aggiunge domenica la Festa della castagna di Intermesoli, giunta alla sua edizione numero 22 (in provincia di Teramo): i visitatori troveranno ad accoglierli tanti stand enogastronomici, con possibilità di escursioni nei luoghi caratteristici del territorio. Infine c'è Sentieri d'autunno a Paglieta, in provincia di Chieti, dedicata alla cucina tipica locale dell'autunno, con presenza di mercatini di artigianato e musica live.

Il paese del peperone si trova in Basilicata

In Basilicata questo weekend ci sono tanti eventi tra cui scegliere. In calendario c'è la tradizionale Sagra dell'uva e dei prodotti tipici a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza a cui si aggiunge a Senise, altro paese della stessa provincia di Potenza che si trasforma in "U pajis ru Zafaràn" (il paese del peperone).

Tutte le sagre in Calabria

Da 31 anni una certezza della programmazione autunnale in Calabria è la Sagra della Castagna di Serra Pedace che si svolge quest'anno dal 20 al 22 ottobre 2023. Sono tre giornate ricche di proposte: visite guidate, escursioni, attività ludiche, show. Sul fronte enograstronomico il focus è sui prodotti locali, castagna in primis ovviamente, ma anche il caciocavallo silano DOP, la ‘nduja, la salsiccia, la soppressata e la patata silana IGP.

Cosa fare in Liguria

Prodotti tipici locali grandi protagonisti anche del weekend in Liguria con la Sagra del subricco e castagnata che si svolgerà domenica 22 ottobre a Dego con attività per grandi e piccini e la Fiera della zucca di Zuccarello, coi suoi numerosi stand gastronomici.

Le sagre in Emilia Romagna

Due sono gli appuntamenti in Emilia Romagna: il 21 e 22 ottobre 2023 c'è la Tartufesta a Lizzano in Belvedere. Si concentra nella sola giornata di domenica 22 ottobre la Tartufesta di San Benedetto Val di Sambro. A Bedonia, in provincia di Parma, si tiene negli ultimi due weekend di ottobre (quindi 21-22 e 28-29) l'annuale Fiera del Tartufo. Il protagonista assoluto dell'evento è il tartufo nero della Val Ceno, con un menù studiato per far scoprire questo prezioso tubero.

La Festa della Zucca in Friuli Venezia Giulia

Il 21 e 22 ottobre saranno giornate di festa anche in Friuli Venezia Giulia. Spiccano in calendario la Festa del Refosco dal Peduncolo Rosso, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vino. La festa si svolge a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. A Venzone, in provincia di Udine, c'è la Festa della Zucca, con tanto di concorso che premia la più lunga e la più pesante. Si aggiungono alle precedenti la Sagra della Castagna di Mezzomonte e la Sagra del Pan zal, entrambe in provincia di Pordenone.

Le sagre del marrone nel Lazio

Per chi abita o è di passaggio nel Lazio, potrà scegliere tra un'ampia offerta di feste e sagre: grande protagonista la castagna e le caldarroste con la Sagra del Marrone di Roma, quella di Rocca Massima in provincia di Latina e quella di Latera in provincia di Viterbo.

Le sagre del weekend in Veneto

Gli appuntamenti in Veneto spaziano dalla Festa della Zucca a Sernaglia della Battaglia, con tante proposte culinarie, alla Sagra Polenta e Baccalà presso Thiene, in provincia di Vicenza.

Festival e fiere in Lombardia

Ecco alcuni spunti per trascorrere un pomeriggio diverso in Lombardia. Anche qui la programmazione di sagre e fiere è densa di eventi per grandi e piccini. Nel capoluogo di provincia spazio alla prima edizione del Festival del Fungo e del Tartufo Lombardo. Comincia, invece, venerdì 20 ottobre l'edizione autunnale di Wow Festival: Walk Of Wine, fiera nazionale del vino di Lecco, un omaggio alla grande cultura vitivinicola italiana. Infine a Mantova è previsto lo svolgimento della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Mantova, in piazza Malavasi per l'esattezza, con stand gastronomici aperti per chi vuole gustare prelibatezze.

La Festa della Castagna in Molise

In Molise l'appuntamento è a San Massimo, in provincia di Campobasso, con la seconda edizione della Festa della castagna, ottima occasione per gustare ottime specialità locali, non solo la castagna, il tutto accompagnato da ottimo vin brulè.

Sagre e feste in Piemonte

Il Piemonte in questo periodo è pieno di eventi perfetti per andare alla scoperta della tradizione gastronomica italiana. Sono tante le feste e la sagre in programma questo weekend, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. In provincia di Torino ci sono: Festa della Castagna a Gravere, Fungo in Festa 2023 a Giaveno, Fira d’la Calà a Bobbio Pellice, Festa del Re Marrone a Chiusa di Pesio, Sagra del Kiwi a Bibiana. A queste si aggiungono, nel resto della regione: Gran Bagna Cauda d’autunno a Vigliano d’Asti (Asti), Festa del Re Marrone a Chiusa di Pesio (Cuneo), Fiera del Tartufo Bianco a Moncalvo (Asti), Fiera Nazionale del Tartufo Bianco a Trisobbio (Alessandria), Fiera del Tartufo Bianco d’Alba.

Le sagre in programma in Sicilia

La Sicilia dà la possibilità di immergersi nelle tradizioni locali e nella cultura del posto con tanti eventi organizzati: la Sagra D’Autunno a Roccafiorita, la 22esima edizione della Festa del Castagno a Trecastagni (Catania), la Sagra del Pistacchio a Bronte, la sagra dei Funghi a Castelbuono, la Sagra del Tartufo a Capizzi, la festa dell’Ottobrata Zafferanese.

Le sagre del vino in Puglia

Vino grande protagonista in Puglia con la decima edizione di Bacco per Bacco a Turi, il festival dei vini naturali SOVRA Naturale e Oktober Quett a Torre Quetta.

Tutte le sagre della castagna in Toscana

Tra le se sagre del momento in Toscana ci sono la Sagra dell’Olio Novo a La Serra nel comune di San Miniato in concomitanza con la seconda edizione della Sagra del Fegatello Toscano. Ma anche in questa regione è la castagna la grande protagonista, con feste a essa dedicate in ogni provincia: la famosa Festa della Castagna e del Marrone DOP a Caprese Michelangelo, la Festa della Castagna a Monsummano Terme, la Festa della Castagna a San Giovanni alla Vena, la Sagra della Castagna a Castelnuovo Val di Cecina, la Festa della Castagna a Monterotondo Marittimo, la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, la Festa dei Marroni a Vicchio, la Sagra del Marrone a Palazzuolo sul Senio, la Festa della Castagna ad Arcidosso, la Sagra della Castagna a Buti, la Festa delle Castagne a Lucolena, la Festa delle Castagne a Tosi, la Festa della Castagna a Piteglio.

Le feste in Trentino Alto Adige

Sono due gli eventi autunnali del Trentino Alto Adige: la tradizionale e tanto attesa Festa della Vendemmia a Bolzano e la Festa della castagna a Brentonico, in provincia di Trento.

La fiera di Mezzole in Umbria

In Umbria l'evento imperdibile, che si ripete ormai da ben 36 anni, è la Festa della castagna e dei prodotti di montagna. Si tiene a Mezzole, borgo in provincia di Terni. In programma tante attività per intrattenere i bambini, degustazioni, esibizioni itineranti e spettacoli.

La Nuit Des Temps in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta, la più grande fiera autunnale è quella del miele, ma bisogna aspettare venerdì 27 ottobre. Intanto questo weekend ci si piò godere La Nuit Des Temps, un percorso che si compone di degustazioni e visite guidate alla scoperta del territorio.

Dal tartufo alla castagna, gli eventi in Campania

Questo weekend c'è solo l'imbarazzo della scelta in Campania, con un variegato programma che copre un ventaglio molto ampio di produzioni locali e prodotti tipici, sia del territorio che della stagione: la Sagra della Mela Annurca a Valle di Maddaloni, la Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino, Sagra della Castagna Ufarella a Treglia, la Sagra del Cinghiale a Dugenta, la grande sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina, la Festa della Castagna Palommina Rossa a Volturara Irpina a cui si aggiunge In Vino Civitas (il grande Salone del Vino di Salerno).