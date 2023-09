Sagre in Lombardia per l’autunno 2023, il calendario degli appuntamenti di settembre e ottobre Saranno diversi gli appuntamenti previsti per l’autunno in Lombardia 2023. In tutta la Regione a settembre e ottobre 2023 ci saranno tante sagre e feste dove degustare prodotti tipici.

A cura di Ilaria Quattrone

Con l'arrivo dell'autunno sono tanti gli appuntamenti da non perdere per godersi prodotti tipici della Lombardia. Dalla provincia di Milano a Cremona, fino a ottobre ci sarà la possibilità di trascorrere alcune ore di relax gustando buon cibo e ottime bevande. Ecco quali sono le sagre da non perdere tra settembre e ottobre 2023.

Morbegno in Cantina nei weekend dal 30 settembre al 15 ottobre

La Valtellina è sicuramente il luogo ideale dove trascorrere giornate di relax. Tra settembre e ottobre sarà possibile degustare i migliori vini di questo territorio attraverso l'evento Morbegno in Cantina 2023. Le date in cui si potrà partecipare sono 30 settembre-1 ottobre, 7-8 ottobre, 14-15 ottobre. Saranno previsti diversi percorsi.

Il Giro Rosa Special wine tour, che sarà un giro speciale previsto per venerdì 6 ottobre, che servirà a incentivare e promuovere l'enoturismo locale. Servirà anche a sostenere le donne nel mese della prevenzione del cancro al seno. Il costo è di 36 euro, per chi invece dovesse scegliere il menù analcolico il prezzo sarà di 26 euro e per gli under 18 (sempre analcolico) sarà di 18 euro.

Ci saranno altri tre percorsi: il Giro Oro tra palazzi storici e cantine dove saranno proposti piatti pensati da uno chef e ci sarà un accompagnamento musicale live. Il costo è di 50 euro, il menù ridotto analcolico invece sarà di 38 euro e ridotto analcolico per gli under 18 sarà di 25 euro.

Il Giro Verde Wine&Green vedrà al centro del percorso i viticoltori: saranno quindi proposti vini biologici e biodinamici. Il costo sarà di 36 euro, ridotto analcolico di 26 euro e ridotto analcolico under 18 sarà di 18 euro. Il Giro Rosso Nebbiolo che passione! sarà invece dedicato proprio a questo vitigno particolare. Il costo sarà sempre di 36 euro, ridotto analcolico di 26 euro e il ridotto analcolico under 18 sarà di 18 euro.

Il Giro Rossi, Bianchi&Bolle tra rossi e bollicine è un percorso che vuole valorizzare soprattutto i vini spumanti. Anche in questo caso, il costo è di 36 euro, ridotto analcolico di 26 euro, ridotto analcolico under 18 è di 18 euro.

Sagra del gorgonzola a Milano, 16 e 17 settembre 2023

La Sagra del gorgonzola è organizzata dalla Pro Loco Ai Fornelli. Durante la due giorni, sarà possibile acquistare il gorgonzola. Negli stand di vendita sarà possibile degustare crostini e gorgonzola. Sarà poi possibile degustare tutti i piatti della tradizione: ci saranno i rigatoni con salsiccia e zola, gli gnocchetti sardi pomodoro/ricotta, i saltimbocca allo zola, il cotechino con polenta e crema di zola e ancora i muffin salati pere e zola, gli straccetti di pollo con o senza zola, la cotoletta con patatine, lo strudel di mela con gelato alla vaniglia.

Festival Franciacorta in cantina, 16 e 17 settembre 2023

Il Festival Franciacorta in cantina è arrivata alla sua quattordicesima edizione: ci saranno sessanta cantine aperte e oltre 170 eventi. Sarà possibile degustare prodotti tipici, partecipare a picnic nelle vigne e cene di gala. Il tutto potrà essere alternato da passeggiate a cavallo, tour in biciclette e cacce al tesero.

Festa del salame di Cremona, 6-8 ottobre 2023

A Cremona torna la festa del salame. Nel centro città ci saranno diversi stand di produttori specializzati e che arrivano da tutta Italia. Sarà così possibile degustare salami all'interno di un percorso gastronomico. Ci saranno anche visite guidate e cooking show.

Monza Wine Experience, 11-17 settembre 2023

L'11 settembre inizierà la quinta edizione di Monza Wine Experience che terminerà il 17 settembre. I partecipanti potranno passeggiare tra palazzi storici, ristoranti e boutique che saranno trasformati in cantine. Sarà possibile degustare le migliori etichette abbinate a percorsi enogastronomici. Ci sarà anche un evento in Villa Reale dove sarà possibile degustare ottimi prodotti nella giornata di sabato.

Anche in Piazza Duomo ci sarà, giovedì 14 settembre, una cena a base di champagne. Ancora l'evento calici sotto le stelle in via Bergamo mentre all'hotel de la Ville ci sarà una masterclass con alcuni produttori vinicoli.

Sagra del bitto a Gerola Alta, 16 e 17 settembre 2023

La Sagra del bitto è arrivata alla 55esima edizione. A organizzarla è la Pro Loco di Gerola Alta. Durante gli appuntamenti sarà possibile assaggiare il bitto, formaggio valtellinese. Sarà possibile anche pranzare con la polenta taragna: il tutto sarà accompagnato da un intrattenimento folcloristico e musicale.

Festa dell'uva di San Colombano al Lambro, 24 settembre 2023

La Festa dell'Uva 2023 avrà un'anteprima musicale che si svolgerà sabato 23 settembre: ci sarà infatti un concerto folkloristico nel cortile del castello. Il giorno dopo invece dalle 9.30 si potrà accedere all'area food. Ci sarà anche una area dedicata ai bambini. Per i più grandi sarà prevista una degustazione di vini.

Sagra della patata di Lazzate, 21-24 settembre 2023

Da giovedì 21 settembre 2023 a domenica 24 settembre 2023 in piazza Giovanni XXIII a Lazzate (Monza e Brianza), il Comune insieme all'associazione Borgo in Festa e con il patrocinio della provincia, ha organizzato la diciottesima edizione della sagra della patata. Sarà infatti allestita una tensostruttura di oltre mille metri quadrati dove il ristorante della Sagra proporrà diversi piatti della tradizione a base di patate. Il ristorante sarà aperto dalle 19 alle 12. Ci sarà anche musica dal vivo.

Sagra dei funghi di Bema, 9 e 10 settembre 2023

In via Roma torna la sagra dei funghi. Sabato 9 settembre ci sarà una cena a base di funghi porcini. Sarà poi replicato lo stesso menù nella giornata di domenica 10 settembre. Sabato sarà possibile anche festeggiare con un Dj Set. Ci saranno mostre micologiche, mercatini, visite alle contrade e gonfiabili per bambini. Domenica ci sarà l'esibizione di Franco Bagutti.