Sagre nel Lazio per l’autunno 2023, tutti gli appuntamenti all’insegna del gusto Una ricca serie di appuntamenti da non perdere con le sagre enogastronomiche di inizio autunno: vino, castagne, rievocazioni storiche e tanto divertimento!

A cura di Simone Matteis

Settembre è appena iniziato ma con la ripartenza di uffici, scuole e attività commerciali le vacanze sembrano già un lontano ricordo? Niente paura! Ad allietare l'autunno a Roma e dintorni un ricchissimo programma di sagre e feste dedicate ai prodotti tipici del territorio, l'occasione perfetta per qualche ora di relax lontano dal trambusto della Capitale.

Sagra della castagna a Soriano e Manziana fino al 15 ottobre 2023

In occasione della 56^ edizione della Sagra della Castagna di Soriano nel Cimino, il paese riscoprirà per tre weekend le proprie storiche tornando indietro nel tempo fino al Medioevo. Dal 29 settembre al 15 ottobre, dal giovedì alla domenica le bancarelle dell'artigianato faranno da sfondo a numerose attività: il Palio delle Contrade, l'esibizione di sbandieratori e spadaccini, il corteo storico e l'interessante spettacolo di torture medievali sono solo alcuni dei momenti imperdibili in questa lunga rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e gastronomico di Soriano, un'idea perfetta per una gita fuori porta. Ci sono tre weekend a disposizione, non avete scuse!

Passeggiando a Manziana tra le stradine del centro, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre i visitatori della Sagra della Castagna resteranno affascinati dagli enormi bracieri e dalle padelle giganti dove scoppiettano le caldarroste, cotte sul fuoco e pronte per essere offerte nel tipico cartoccio. Tre giorni di festa in cui, oltre a fare scorpacciata di castagne, sarà possibile assaggiare e acquistare prodotti tipici locali, assistendo a numerose performance itineranti e ascoltare tanta buona musica, dal folk al rock senza trascurare i canti popolari del centro Italia. Lo scorso anno fu organizzato un treno storico dalla stazione Tiburtina fino a Manziana. Ancora non ci sono state informazioni riguardo una riedizione dell'iniziativa, ma il centro poco distante dal lago di Bracciano è comunque sempre facilmente raggiungibile in treno, attraverso la linea regionale Roma Ostiense – Viterbo.

La sagra degli arrosticini a Ostia nel weekend 7-10 settembre

La Sagra degli Arrosticini, protagonisti assoluti della cucina rustica dell'Italia centrale, sbarcano a Ostia Antica: da domani, giovedì 7 settembre, fino a domenica 10, quattro giorni di festa nell’area del centro sportivo dell’Ostia Antica Calcio, in via dei Romagnoli 656. Protagonista anche la pizza, con gli stand che saranno aperti dalle 19 alle 24 dove si potranno gustare panini con porchetta, salsiccia, hamburger, fritto di pesce, patatine, supplì e arancini. Presenti giostre per grandi e piccini e divertimento assicurato con gli spettacoli di Anthony Cordoba, apprezzato ballerino latinoamericano.

A Lariano si celebra il fungo porcino dal 7 al 24 settembre

Diciotto grandi eventi in altrettante serate e tantissime attività collaterali per la 31^ Sagra del Fungo porcino di Lariano che animerà il paese dal 7 al 24 settembre. Si comincia domani sera col concerto di Fausto Leali, proseguendo poi con appuntamenti imperdibili come gli spettacoli di cabaret degli Arteteca (14 settembre ore 21) e dei I Ditelo Voi (21 settembre ore 21) oltre a appuntamenti musicali per tutti i gusti, dal karaoke show dance con la disco Anni '80 e '90 (11 settembre ore 21) fino al concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock (16 settembre ore 21). Il vero protagonista, però, sarà ogni giorno il fungo porcino, al centro di attività come la realizzazione di cesti in paglia per la raccolta, corsi di formazione e gli immancabili mercatini, dove ad affiancarlo ci sarà anche il tipico pane casareccio di Lariano, all'insegna di un territorio contrassegnato da prodotti tipici di inestimabile pregio.

Barbarano Romano festeggia la lumaca dall'8 al 10 settembre

Torna il tradizionale appuntamento della Sagra della Lumaca, giunta alla sua 50^ edizione. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre la Pro Loco di Barbarano Romano organizza presso piazza Armado Diaz un evento all'insegna di tradizioni, sapori e musica con stand gastronomici, concerti e momenti di aggregazione durante i quali poter degustare la lumaca cucinata in tanti modi diversi. Da non perdere venerdì sera il concerto dei "Doppio Senso", cover band di Vasco Rossi, con inizio previsto per le ore 22.

A Sutri un tris di eventi davvero imperdibile il 9 e 10 settembre

Sabato 9 e domenica 10 settembre, il centro di Sutri, nel cuore della Tuscia viterbese, ospiterà la 49^Sagra del fagiolo organizzata dalla Pro Loco. Piazza Pisanelli vi aspetta con stand gastronomici in cui gustare i famosi “fagioli della Regina” con le salsicce, le cotiche e all’uccelletto, minestra di fagioli con gnocchetti e carne alla brace. Apertura degli stand prevista sabato alle ore 19.00. Domenica alle ore 16.30 da non perdere la sfilata degli sbandieratori Carbium di Calvi dell’Umbria. Negli stessi giorni sarà possibile visitare la mostra fotografica “Tra i tufi più belli… Sutri e dintorni”, allestita nell'atrio comunale in Piazza del Comune. Infine, domenica mattina saranno disponibili visite guidate al centro storico e al Parco Archeologico di Sutri con partenza alle ore 10.00 all’anfiteatro, per un percorso attraverso i principali monumenti arricchito da aneddoti, leggende e curiosità. Il costo della guida è di 7 euro e gratuito per bambini fino a 12 anni di età; a questo bisognerà aggiungere il biglietto di ingresso al complesso archeologico (8 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi dai 18 ai 25 anni, gratuito fino ai 17 anni).

NaturArte, a Trevignano Romano il festival della sostenibilità ambientale il 9 e il 10 settembre

Negli stessi giorni, sabato 9 e domenica 10 settembre l’Associazione Sintònia presenta a Trevignano Romano il festival NaturArte. La kermesse, giunta alla sua quarta edizione, animerà per tutto il weekend il parco giochi comunale di via degli Asinelli. Si comincia sabato dalle 10 alle 23, per riprendere poi domenica sempre alle 10 ma fino alle 21. Due giorni per unire corpo, emozioni e mente in un percorso ricco di esperienze dedicate alla Sostenibilità declinate in forme adatte a tutti, dai più grandi ai più piccini, attraverso laboratori interattivi, workshop, concerti, performance live e tavole rotonde.

Dal 29 settembre al 2 ottobre la Sagra dell'Uva di Marino

La storica Sagra dell'Uva di Marino, giunta alla 99^ edizione, torna ad animare il centro dei Castelli Romani da venerdì 29 settembre a lunedì 2 ottobre. Quattro giorni di festa no stop per celebrare l’abbondanza dell’uva nel centro storico di Marino, la città del vino nota per l'omonimo Marino Doc. Vini prelibati, cucina tradizionale, mercatini artigianali, musica, giochi e tante attività, tutto a ingresso gratuito: dalle gare di pigiatura dell’uva alle sfide enogastronomiche, le occasioni per far emozionare e divertire grandi e piccini non mancheranno!

Hallovino, il 30 e 31 ottobre mistero e gusto si incontrano a Pico

Se siete arrivati fin qui, vuol dire che avete ancora spazio in agenda. Bene, allora ecco un ultimo suggerimento su come riempirlo: il 30 e 31 ottobre a Pico torna Hallovino, la festa di Halloween più italiana che ci sia. Un evento unico nel suo genere, diventato negli ultimi anni un punto fisso tra gli appuntamenti autunnali del Lazio. Nel borgo che diede i natali allo scrittore Tommaso Landolfi sarà possibile gustare dell'ottimo vino in un contesto molto, molto particolare, tra maschere spaventose e tanto street food. Il programma ancora non è stato reso ufficiale ma come si dice in questi casi…stay tuned!