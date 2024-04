video suggerito

Cosa fare sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 a Roma e dintorni: tutti gli appuntamenti del weekend Cosa fare durante il weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile? La Festa della Primavera, street food, mostra mercato, flash mob e la musica classica ad Anguillara. Ecco tutti gli appuntamenti di Roma e dintorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



Street food a Centocelle

È in arrivo un altro weekend, l'ultimo del mese di aprile, ricco di eventi primaverili a Roma dedicati a tutti, grandi e piccoli. Sono in programma diversi eventi con musica, arte, animazione e street food per le giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile: dalla Festa di Primavera al Castello di Santa Severa, al Centocelle TTS Street Food, al flash mob "Danza per la pace" a piazza Trilussa, alle collazioni botaniche della tredicesima edizione di FloraCult.

E per chi ama la musica classica, appuntamento ad Anguillara Sabazia con il secondo spettacolo gratuito della rassegna "Nobili arti in nobili terre". Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti! Ecco di seguito alcune iniziative che abbiamo selezionato per aiutarvi a decidere come passare il vostro fine settimana e quindi su cosa fare a Roma sabato 27 e domenica 28 aprile.

La Festa di Primavera al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa (Foto pagina Facebook Castello)

Il trionfo della primavera al Castello di Santa Severa. Un fine settimana per celebrare la bellezza e i colori della "bella stagione" attraverso la street art con fotografi e ritrattisti. Presente un'area artistica espositiva tra body art, live painting, performance circensi, big babol circus, musica live, un'area per il free style e diverse esposizioni di opere artistiche all'interno del borgo medievale. Aperti anche il Museo del mare e della navigazione antica. L'ingresso è gratuito negli spazi aperti del borgo sia per la giornata di sabato 27 che per domenica 28 aprile.

Centocelle TTS Street Food

Il quartiere Centocelle diventa la capitale del cibo e del divertimento da strada nel weekend dal 26 al 28 aprile. Il tour TTSfood farà tappa in Viale Agosta, situata nel Municipio V della Capitale. Una tappa interamente dedicata ai sapori ed al divertimento per tutta la famiglia. Scenografie e tanti giochi di luce per i partecipanti e per le famiglie in un tipico villaggio street food. L'evento è ricco di delizie, tante le possibilità per ogni palato, si va dal dolce al salato: 20 gli street chef posizionati su due file, e al centro la console per la musica più diverse postazioni di birra, vino e cocktail. L'ingresso è gratuito e si può accedere il venerdì 26 dalle ore 18 alle 24; sabato 27 aprile dalle 12 alle 24 e domenica dalle 12 alle 24.

Il Flash mob "Danza per la Pace" a Piazza Trilussa

piazza Trilussa (Immagine di repertorio LaPresse)

Pizzica, tammurriate, saltarelli, tarantelle e altre danze tradizionali accompagnate dal suono di tamburelli, castagnette e organetti! È l'iniziativa di domenica prossima, 28 aprile, alle ore 18 con ingresso gratuito a Piazza Trilussa del flash mob "Danza per la Pace", organizzato dal collettivo di danze popolari del centro e del sud Italia e che finora ha raccolto circa 600 adesioni. L'obiettivo dell'evento è la promozione della pace tra i popoli, alla vigilia anche della Giornata Mondiale della Danza del 29 aprile.

FloraCult, la mostra mercato sostenibile

(Foto pagina Facebook FloraCult)

Natura è cultura! La manifestazione di piante, fiori e vita green torna con la sua tredicesima edizione, da giovedì 25 a domenica 28 aprile ai "Casali del Pino", l'azienda biologica che si estende per 174 ettari all'interno del Parco di Veio, in via Giacomo Andreassi. FloraCult propone un percorso tra 150 espositori con collezioni botaniche insolite e rare, da vedere o da acquistare, arredi da giardino, artigianato, vintage, oggetti di riciclo. L'orario di apertura è dalle ore 10 fino al tramonto. L'ingresso è a pagamento: il biglietto intero costa 12 euro; il ridotto con convenzioni 9 euro; la special promo treno a 6 euro; il pacchetto per 4 giorni a 35 euro e infine l'ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Altre informazioni sul sito web floracult.

Concerto di pianoforte ad Anguillara Sabazia

Simone Colucci al pianoforte

Il secondo di quattro appuntamenti della rassegna musicale "Nobili Arti e Nobili Terre in Musica 2024" è il 28 aprile ad Anguillara Sabazia a partire dalle ore 19. La chiesa di San Francesco ospita il concerto con ingresso gratuito "La tastiera delle meraviglie" con le musiche di Chopin e di Bach, Busoni e Bellini/Liszt. Ad eseguirle il duo di giovani pianisti Simone Colucci e Tommaso Nizza. Un recital pianistico, che vuole promuovere la cultura musicale e creare sul lago di Bracciano un evento di richiamo internazionale. La rassegna ritorna dopo il successo di domenica scorsa, 21 aprile, del primo appuntamento "Sul filo delle emozioni", con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.