Cosa fare sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 a Roma e dintorni: tutti gli appuntamenti del weekend Cosa fare durante il weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio? Dai musei gratis, all'orto botanico, allo street food fino ai piatti di carbonara. Ecco tutti gli appuntamenti di Roma e dintorni.

Rosario Federico

Il Colosseo e i Fori Imperiali (Immagine di repertorio LaPresse)

Nuovo appuntamento con gli eventi del weekend nella Capitale e dintorni. È in arrivo il primo fine settimana del mese di maggio con tanti eventi primaverili dedicati a tutti, per staccare la spina dallo stress quotidiano e divertirsi nei momenti di relax. Sabato 4 e domenica 5 maggio spazio ai musei gratis, alle attività e alle visite guidate dell'orto botanico, al buon cibo dalla carbonara di Testaccio al Conca d'oro street food.

Ecco di seguito alcune iniziative che abbiamo selezionato per aiutarvi nella scelta sul come passare il vostro weekend e dunque su cosa fare a Roma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio.

Musei gratis

Musei Capitolini, foto archivio

Torna l'appuntamento con la prima domenica del mese gratuita ai musei della Capitale, in occasione della quale l'accesso sarà consentito anche a diverse mostre temporanee. I musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono sia quelli civici che statali.

Sul sito di "Musei in comune Roma" è presente l'elenco dei musei gratis per il primo fine settimana del mese di maggio a Roma. L'ingresso è libero in base alla capienza dei musei e la prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi. Tra i siti inclusi nell'iniziativa abbiamo anche i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell'Ara Pacis e il Museo di Roma in Trastevere.

La primavera torna all'Orto Botanico di Roma

Foto Facebook Orto Botanico di Roma

Nel fine settimana del 4 e 5 maggio, il giardino di Trastevere in Largo Cristina di Svezia 24 ospita le iniziative di "Era di maggio" per grandi e piccole che uniscono il gioco e l'intrattenimento per tutta la famiglia con la floricoltura. L'elemento di novità della nuova edizione è l'open day della Casa delle Farfalle per scoprire curiosità e particolarità di questi insetti attraverso la guida di biologi ed entomologi. Come ogni anno inoltre, presenti anche il buon cibo europeo e orientale e i punti dedicati al mondo dell'artigianato

Conca d'oro street food

Streetfood a Centocelle

Conca d'Oro capitale del cibo e del divertimento da strada sabato 4 e domenica 5 maggio. Nel villaggio Street Food si può gustare il meglio della cucina "on the road", in tutte le sue sfumature incluse le ultime novità provenienti da tutto il mondo. Dai panini con delizie di pesce fino alle bombette cotte allo spiedo: ce n'è davvero per tutti i palati. L'ingresso è gratuito e si può accedere sia sabato che domenica dalle ore 12.00 alle ore 24.00

Carbonara day a Testaccio

Foto archivio

Arriva il Carbonara day all'ex Mattatoio di Testaccio, presso la città dell'Altra Economia per tutto il weekend. Il piatto, il più rappresentativo della cucina romana, è preparato in diretta, in cucine aperte dalla brigata del Bistrot Contadino, capitanata dall'executive Chef Cristina Todaro. Il Carbonara Day di Testaccio è a sua volte ospite del Festival della Cucina Romana, dieci stand con menù a base di piatti tipici della tradizione di Roma e dintorni. L'ingresso è gratuito e si può mangiare dalle ore 12 alle ore 23 di sabato 4 e dalle ore 11 alle ore 17 di domenica 5 maggio.