Quanto costa una notte nell’hotel più spettacolare di Las Vegas: ha mega spa e ristoranti stellati

Sognate una vacanza a Las Vegas, la capitale mondiale dell’intrattenimento? Ecco qual è il resort di lusso che fareste bene a visitare.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Las Vegas è la capitale mondiale dell'intrattenimento, un vero e proprio "paese dei balocchi" dove si può fare tutto ciò che si vuole, dalle puntate ai casinò ai matrimoni improvvisati. A contraddistinguerla sono gli enormi hotel dotati di ogni tipo di lusso e comfort ma in quanti sanno qual è il più spettacolare? Si chiama Fontainebleau, conta quasi 4.000 camere e suite, oltre 30 ristoranti di fama mondiale e addirittura una "collezione" di boutique di lusso: ecco quanto costa trascorrere una notte qui.

Dal casinò alle piscine a sfioro

Il Fontainebleau Las Vegas è uno dei resort di lusso della capitale dell'intrattenimento americana: costruito di recente, è il "gemello" del Fontainebleau Miami Beach (non a caso richiama il suo design moderno e innovativo). Alto ben 67 piani, conta esattamente 3.644 camere e suite, tutte ideate da John Rawlins per evocare lo stile senza tempo del brand ma con un tocco moderno.

Fontainebleau Las Vegas
Fontainebleau Las Vegas

Il suo punto forte? Il casinò con 1.300 slot machine e 121 tavoli da gioco, arredato con lampadari di cristallo e originali giochi di luce. Al suo interno non mancano un teatro, il BleauLive Theater, le enormi piscine a sfioro, un museo dedicato allo sport e all'intrattenimento, e oltre 30 ristoranti di fama mondiale, dalle steakhouse al locale stellato di Richard Chen. Cosa fare dopo cena? Un salto nella discoteca LIV grande ben 4.600 metri quadrati, creata in collaborazione con il leggendario impresario David Grutman.

Fontainebleau Las Vegas
Fontainebleau Las Vegas

Le boutique griffate nel resort

All'interno del Fontainebleau Las Vegas ci sono anche una mega spa e una zona dedicata allo shopping. Quest'ultima è grande 8.400 metri quadrati ed è caratterizzata da oltre 30 negozi di lusso, da Chrome Hearts a Missoni, fino ad arrivare a Giuseppe Zanotti.

La spa
La spa

Insomma, nel resort c'è davvero tutto il necessario per una vacanza da mille e una notte. Quanto costa soggiornare una notte qui? I prezzi variano a seconda della tipologia di camera scelta. Per una camera doppia semplice si spendono poco più di 230 dollari (circa 196 euro), una suite viene offerta a poco più di 500 dollari (circa 430 euro), mentre una luxury suite arriva a 1.300 dollari (oltre 1.100 euro). La soluzione più cara? La penthouse con letto king size e tavolo da biliardo (prezzo 2.125 dollari, ovvero oltre 1.800 euro). In quanti sognano di trascorrere una vacanza in questo paradiso?

La penthouse
La penthouse
Viaggi
Immagine
