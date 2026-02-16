Quanto costa un pranzo a Il Banco di Antonio Cannavacciuolo durante le Olimpiadi di Milano Cortina

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina stanno conquistando tutti: le gare che si tengono ogni giorno tengono incollati migliaia di spettatori alla tv, sui social si va alla ricerca delle spillette a tema più originali e tra le strade del capoluogo lombardo ci si può godere l'aria di festa che accompagna l'evento. Nei pressi di Palazzo Lombardia, ad esempio, è stato inaugurato Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026, uno spazio aperto al pubblico dedicato ad appuntamenti, incontri e attività legate ai giochi. L'esperienza da provare? Un pranzo o una cena da Il Banco, il bistrot di Antonino Cannavacciuolo.

Dove si trova Il Banco inaugurato per le Olimpiadi invernali

Antonino Cannavacciuolo non ha resistito al fascino delle Olimpiadi di Milano Cortina, ha voluto parteciparvi "in prima persona" con uno dei suoi progetti più riusciti: il bistrot Il Banco. Aperto ogni giorno dalle 8 alle 22 fino al prossimo 15 marzo all'interno dell'hub Oasi Life Experience, viene definito "l'essenza dello street food d'autore", un mix tra eccellenza stellata, convivialità partenopea e cibi mordi e fuggi. Il risultato? Un'esperienza gourmet "veloce". A Il Banco inaugurato per le Olimpiadi vengono celebrati i sapori autentici della tradizione italiana con panini gourmet, proposte dolci e salate delle chef pensate per ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena.

Il Banco

I prezzi de Il Banco di Antonino Cannavacciuolo

Pizza fritta a 7 euro, panino napoletano a 8 euro, insalata con tonno a 13 euro, lasagna a 16 euro: questi sono solo alcuni dei piatti (e dei prezzi) proposti da Il Banco di Antonino Cannavacciuolo a Milano Cortina. Tra le bevande, inoltre, è comparso il Fusettone di Galvanina, l'aperitivo simbolo delle Olimpiadi, perfetto per essere abbinato allo street food di alto livello. Coloro che vogliono concedersi una cena stellata ad alta quota possono, invece, salire al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, dove al Belvedere vengono proposti menù sofisticati in cui gli ingredienti vengono scelti ad hoc per una meravigliosa narrazione olimpica.

