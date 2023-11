Quanto costa mangiare a Rei Natura: menù e prezzi del ristorante premiato con due stelle Michelin Premiato il ristorante Rei Natura al Boscareto Resort di Serralunga d’Alba. Il prestigioso riconoscimento arriva dopo nessuna a ben due stelle in un’unica edizione. Sono previsti tre percorsi di degustazione, con menù che arrivano a costare 300 euro.

Sono cinque i ristoranti premiati con due stelle Michelin. Tra questi c'è Rei Natura, a Serralunga d'Alba (CN), dello chef Michelangelo Mammoliti. Il locale, aperto a inizio settembre, è passato in un colpo solo da 0 a 2 stelle. Il riconoscimento è frutto di un lungo percorso di innovazione che lega l'esperienza culinaria all'identità del territorio. L'annuncio è arrivato nel corso della 69esima edizione della Guida Michelin Italia. La notizia è stata accolta con gioia sia dallo chef che dalla famiglia Dogliani, proprietaria di Boscareto Resort & Spa, struttura in cui è situato il ristorante. I vari menù, che comprendono diverse portate, costano dai 240 ai 300 euro.

La storia del ristorante

La filosofia della cucina si basa sulla coltivazione personale di erbe, radici e spezie da parte dello chef, in una continua ricerca dell'interpretazione dell'uso dell'elemento vegetale. Come riportato da La Stampa, Michelangelo Mammoliti ha dichiarato: "Sarà sempre la natura a guidare le mie azioni e le mie scelte e non potrebbe essere altrimenti. Sono io ad essere al suo servizio".

Il ristorante è stato sottoposto a un processo di rinnovamento, portando le sale a circa 500 metri quadri, in cui gli ambienti vengono concepiti come fossero una casa. Ogni sala permette di attraversare – anche fisicamente – tutte le tappe di un "banchetto": dall'aperitivo, alla degustazione del menu, fino ad arrivare al caffè. Per le degustazioni si può arrivare a spendere dai 240 ai 300 euro. Lo chef ha festeggiato la doppia stella Michelin, dopo che tre anni fa aveva lasciato il ristorante La Madernassa di Guarene (che nel 2020 aveva ottenuto la seconda stella). Nel frattempo, i titolari di Boscareto Resort guardano già al futuro, con l'ambizione di conquistare una terza stella.

Menù e prezzi di Rei Natura di Michelangelo Mammoliti

Come si legge sul sito ufficiale, sono tre i percorsi di degustazione tra cui scegliere.

Best of Oro Bianco segue la stagionalità di un frutto pregiato come il tartufo bianco (con abbinamenti che ne intensificano il sapore). Nel menù viene celebrato un alimento definito "uno scrigno fatto di terra e radici, sotto uno strato di foglie, in mezzo a un bosco, all’ombra di un nocciolo, di una quercia o di un castagno". Tra le portate più costose di questa formula di degustazione c'è la "Milanese" (90 euro) che consiste in un rombo sativus allo zafferano con condimenti alla milanese e salsa all'ossobuco.

Best of Oro Bianco

3 CREAZIONI DA “BEST OF ORO BIANCO” + UN DESSERT

Euro 240

Euro 240 ABBINAMENTO 4 CALICI DI VINO “DAL ROERO ALLE LANGHE”

Euro 140

Euro 140 4 CREAZIONI DA “BEST OF ORO BIANCO” + UN DESSERT

Euro 300

Euro 300 ABBINAMENTO 5 CALICI DI VINO “DAL ROERO ALLE LANGHE”

Euro 160

Euro 160 AUTUNNO IN VERTICALE ABBINAMENTO DI 4 CALICI DI BAROLO

Euro 180

Voyage è una "cartina da viaggio" fatta di tappe culinarie che attraversano la trasformazione della cucina di Michelangelo Mammoliti.

Voyage (240 euro)

ABBINAMENTO 6 CALICI DI VINO

Euro 100

Euro 100 ABBINAMENTO 5 CALICI DI CHAMPAGNE

Euro 140

Euro 140 O-MELA

Scampi arrostiti, caco mela profumato all’anice stellato, estrazione di caldarroste*.

Euro 45

Scampi arrostiti, caco mela profumato all’anice stellato, estrazione di caldarroste*. Euro 45 JOEL

Fondente di patate cotte in estrazione di pollo arrosto salsa alla coque.

Euro 45

Fondente di patate cotte in estrazione di pollo arrosto salsa alla coque. Euro 45 CANTO PIEMONTESE

Ravioli dumpling, dashi come un bollito piemontese*.

Euro 45

Ravioli dumpling, dashi come un bollito piemontese*. Euro 45 ROYALE

Trofie al tartufo nero, salpicone di lepre e salsa alla royale.

Euro 45

Trofie al tartufo nero, salpicone di lepre e salsa alla royale. Euro 45 RE DEI FIUMI

Salmerino alla brace, radice di prezzemolo, salsa affumicata al melilotus*.

Euro 60

Salmerino alla brace, radice di prezzemolo, salsa affumicata al melilotus*. Euro 60 VERT

Petto di germano reale ai cinque pepi, sauce á manger.

Euro 75

Petto di germano reale ai cinque pepi, sauce á manger. Euro 75 ESSENZIALE PER ESSERE FELIC I

Biscuit al cacao profumato alla fava di tonka, crema di pane della tradizione e pralinato di nocciole.

I Biscuit al cacao profumato alla fava di tonka, crema di pane della tradizione e pralinato di nocciole. PH3

Agrumi nella loro essenza.

Euro 30

MAD100%Natura è una rappresentazione della visione che ha lo chef della vita.

MAD100%Natura (300 euro)