Quanto costa mangiare da Atelier Moessmer: menù e prezzi del ristorante premiato con tre stelle Michelin Atelier Moessmer Norbert Niederkofler si è appena aggiudicato tre stelle Michelin: ecco quanto costa mangiare nel noto ristorante di Brunico.

A cura di Giusy Dente

Instagram @atelier_moessmer_nnk

Il firmamento della Guida Michelin si arricchisce di nuove luminose stelle, eccellenze nel mondo della ristorazione italiana. Ben 33 nuovi riconoscimenti sono stati assegnati a locali situati in 12 regioni diverse. Tra questi c'è Atelier Moessmer Norbert Niederkofler che si è aggiudicato tre stelle. Ecco cosa c'è da sapere su questo rinomato ristorante, per godere al massimo della proposta culinaria che offre ai suoi ospiti.

Chi è Norbert Niederkofler

Lo chef di fama internazionale Norbert Niederkofler è l'unico chef a 3 stelle dell'Alto Adige. Ha viaggiato in tutto il mondo prima di far ritorno nella sua terra: Zurigo, Milano, Monaco, New York. Il ristorante premiato nell'edizione 2024 della Guida Michelin si trova a Brunico, per la precisione in una vecchia villa direzionale della fabbrica di tessuti Moessmer, noto produttori di fama mondiale. Ha aperto le porte al pubblico a luglio scorso. Sul sito ufficiale, lo chef parla di un "progetto orientato alla creazione di esperienze gastronomiche uniche". La sua filosofia si può sintetizzare in: Cook the Mountain.

Instagram @nniederkofler

Menù e prezzi di Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Il ristorante fa della stagionalità il suo punto forte, con menu strutturati appunto in base alle stagioni. E non è il solo aspetto caro allo chef, che tiene conto molto della sostenibilità della produzione, affidandosi soprattutto agli agricoltori locali. Per questo motivo Atelier Moessmer Norbert Niederkofler si è aggiudicato anche la stella verde Michelin: questo riconoscimento va a premiare proprio quei ristoranti che tengono in considerazione l'impatto sull'ambiente a 360 gradi, riducendo gli sprechi.

Instagram @atelier_moessmer_nnk

Come si legge sul sito ufficiale della prestigiosa Guida, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler propone un unico menu degustazione definito "una sequenza di leccornie che confermano lo chef della Valle Aurina come uno dei maestri della cucina italiana contemporanea". Ha un prezzo di 290 euro senza bevande. L'abbinamento vini (8 calici) costa 180 euro. Nel menu spiccano tre Grandi Classici: tartare di coregone, gnocchi di rapa rossa, tarte tatin. Nel menu (che si chiama appunto Cook the Mountain) ci sono anche: tacos di salmerino, trota affumicata, lingua, diaframma, risotto topinambur e sanguinaccio.