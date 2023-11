Guida Michelin Italia 2024, quali sono i ristoranti premiati: ci sono due nuovi 3 stelle Ben 33 nuove Stelle sono state assegnate a ristoranti situati in 12 regioni: salgono così a 395 le Stelle distribuite in tutta la penisola. Ecco ne new entry dell’edizione 2024.

La 69esima edizione della Guida Michelin è stata resa nota nel corso di una cerimonia ufficiale in presenza di professionisti del settore giunti da tuta Italia, per conoscere i nomi delle eccellenze della ristorazione del Paese. Sono 2 le tre Stelle assegnate a cui si aggiungono 5 ristoranti due Stelle e 26 con una Stella Michelin, per un totale di 33 nuove Stelle assegnate a locali situati in 12 regioni: un'edizione da record insomma. Ad oggi la selezione completa di ristoranti della celebre guida comprende un totale di 395 ristoranti stellati distribuiti da nord a sud della penisola. Ecco quali sono le new entry.

I nuovi ristoranti tre Stelle: Norbert Niederkofler e Quattro Passi

Con Atelier Moessmer Norbert Niederkofler e il ristorante Quattro Passi diventano in totale 13 i ristoranti italiani classificati con tre Stelle Michelin. Il primo si trova a Brunico, in provincia di Bolzano ed è gestito dallo chef Niederkofler, che propone una cucina di montagna estremamente collegata al territorio e ai prodotti locali, nel massimo rispetto dei produttori e degli agricoltori. Solo i migliori ingredienti, vengono portati in tavola per i clienti. Il locale si trova in una villa storica restaurata. Il secondo si trova invece a Nerano in provincia di Napoli: siamo nella penisola sorrentina verso Capri, dunque in una baia paradisiaca circondata dal mare. Dalle due Stelle conquistate dallo chef Tonino Mellino si passa a tre: in cucina oggi c'è suo figlio Fabrizio, che ha portato una ventata di novità e raffinatezza, senza slegarsi dalla tradizione familiare più semplice.

Le nuove due Stelle

Dei 5 ristoranti premiati con due Stelle, 2 le hanno addirittura ricevute in un solo colpo, passando quindi dal nulla a 2 direttamente! A fare il colpaccio sono stati Verso a Milano, degli chef Mario e Remo Capitaneo e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (CN). Si aggiungono all'elenco: il ristorante meneghino di Andrea Aprea, George Restaurant dello chef Domenico Candela (Napoli) e Piazzetta Milù dello chef Maicol Izzo a Castellammare di Stabia (Napoli).

Le nuove mono stelle Michelin

Ada Gourmet – Ada Stifani (Perugia)

Horto – Alberto Toè – Milano

Un piano nel cielo – Leopoldo Elefante – Praiano, RG

Wood – Amanda Eriksson – Cervinia, AO

Il Marin – Marco Visciola – Genova

Saporium – Ariel Hagen – Firenze

Alici – Crescenzo Scotti

Orma – Roy Caceres – Roma

Contrada Bricconi – Michele Lazzarini – Oltressenda Alta (BG)

La Coldana – Alessandro Proietti Refrigeri – Lodi

Osmosi – Mirko Marcelli – Montepulciano, SI

Vignamare – Giorgio Servetto – fraz. Colla Micheri

Nin – Terry Giacomello – Brenzone, VR

Il Visibilio – Daniele Canella – Castelnuovo Berardenga, SI

Casa Mazzucchelli – Aurora Mazzucchelli – Sasso Marconi, BO

Sui Generis – Alfio Nicolosi – Saronno, VA

Il Fagiano – Maurizio Bufi – Gardone Riviera, BS

Votavota – Marina di Ragusa, RG

La Magnolia – Marco Bernard – Forte dei Marmi (LU)

Elementi – Andrea Impero – Torgiano

Vite – Simone Selva – Lancenigo, TV

Crocifisso – Marco Baglieri – Noto, ST

Cortile Santo Spirito – Giuseppe Torrisi – Siracusa

Une – Giulio Gigli – Foligno, PG

Dolomieu – Fiorenzo Perremuto – Madonna di Campiglio, TN

Bluh – Vincenzo Russo – Furore, SA

I premi speciali

Michelin Special Award Young Chef 2024 offerto da Lavazza, assegnata a Maicol Izzo, ristorante Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia (NA)

Michelin Special Award Servizio di Sala 2024 offerto da Intrecci – Alta Formazione di Sala assegnato a Federica Gatto, ristorante Cetaria, Baronissi (SA)

Michelin Special Award Chef Mentor 2024 offerto da Blancpain, assegnato a Gaetano Trovato, ristorante Arnolfo, Colle di Val d’Elsa (SI)

Michelin Special Award Sommelier 2024 offerto dal Consorzio del Vino Franciacorta, assegnato a Marzio Lee Vallio, ristorante Esplanade, Desenzano sul Garda (BS)

Le nuove Stelle Verdi

Tra i premi speciali rientrano anche le Stelle Verdi, un riconoscimento prestigioso nato per incentivare i ristoranti in prima fila sul tema della sostenibilità a continuare nel loro operato. Viene attribuito, appunto, a locali che secondo le valutazioni degli ispettori tengono particolarmente in considerazione elementi come la produzione di materie prime, le modalità di lavoro, la scelta di produttori locali, la gestione dei rifiuti, l'utilizzo di energie pulite alternative, l'impatto sull'ambiente. Con le nuove 13 Stelle Verdi assegnate, il totale sale a 58. Le new entry sono:

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico BZ

Coltivare – La Morra CN

Dal Pescatore – Canneto sull'Oglio MN

Grow Restaurant – Albiate MB

Horto – Milano MI

Hyle – San Giovanni in Fiore CS

Il Piastrino – Pennabili RN

La Cerreta Osteria – Sassetta LI

Oasis – Sapori Antichi – Vallesaccarda AV

Radici – San Fermo della Battaglia CO

Saporium – Chiusdino SI

Saporium – Firenze Firenze FI

Vespasia – Norcia PG

